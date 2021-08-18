МВД предложило упростить техосмотр

Ведомство предлагает отказаться от проверки стеклоомывателей, уровня шума, замера загрязняющих веществ, наличия огнетушителя, аптечки и знака аварийной остановки. В МВД считают, что это сократит время ТО и расходы операторов

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МВД предложило упростить процедуру техосмотра, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол совещания в Минэкономразвития, где обсуждались возможные изменения.

Ведомство предлагает отказаться от некоторых обязательных проверок, в том числе проверки коррозии элементов тормозной системы, наличия повреждений тормозных трубопроводов и способности стеклоомывателя подавать жидкость в зону очистки стекла. Также МВД считает, что можно исключить проверку наличия в машине аптечки, знака аварийной остановки и огнетушителя.

Помимо этого министерство предлагает отказаться от замера уровня шума выпускной системы и загрязняющих веществ в выхлопе, проверки «наличия каплепадения масел и рабочих жидкостей», коробки передач, бортовых редукторов и заднего моста. Еще одно предложение — не обращать внимания на трещины на ветровом стекле легковых автомобилей с водительской стороны.

В МВД считают, что изменения позволят сократить время техосмотра и финансовые расходы операторов, поскольку они смогут отказаться от части диагностического оборудования. Как следует из протокола, инициатива обсуждается с «профессиональным сообществом», конкретного документа еще нет. РБК направил запрос в пресс-центр МВД.