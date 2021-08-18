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МВД предложило упростить техосмотр

Ведомство предлагает отказаться от проверки стеклоомывателей, уровня шума, замера загрязняющих веществ, наличия огнетушителя, аптечки и знака аварийной остановки. В МВД считают, что это сократит время ТО и расходы операторов
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

МВД предложило упростить процедуру техосмотра, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол совещания в Минэкономразвития, где обсуждались возможные изменения.

Ведомство предлагает отказаться от некоторых обязательных проверок, в том числе проверки коррозии элементов тормозной системы, наличия повреждений тормозных трубопроводов и способности стеклоомывателя подавать жидкость в зону очистки стекла. Также МВД считает, что можно исключить проверку наличия в машине аптечки, знака аварийной остановки и огнетушителя.

Помимо этого министерство предлагает отказаться от замера уровня шума выпускной системы и загрязняющих веществ в выхлопе, проверки «наличия каплепадения масел и рабочих жидкостей», коробки передач, бортовых редукторов и заднего моста. Еще одно предложение — не обращать внимания на трещины на ветровом стекле легковых автомобилей с водительской стороны.

В МВД считают, что изменения позволят сократить время техосмотра и финансовые расходы операторов, поскольку они смогут отказаться от части диагностического оборудования. Как следует из протокола, инициатива обсуждается с «профессиональным сообществом», конкретного документа еще нет. РБК направил запрос в пресс-центр МВД. 

МВД предложило полностью отменить обязательный техосмотр личных авто
Общество
Фото:Денис Абрамов / РИА Новости

Глава гильдии операторов техосмотра при Московской торгово-промышленной палате Игорь Волчек считает, что от измерения уровня шума можно отказаться, но остальные обязательные проверки «непосредственно влияют на безопасность и экологию». По словам главы Союза операторов техосмотра Максима Бурдюгова, отказ от части проверок лишь незначительно увеличит пропускную способность пунктов ТО и почти не снизит издержек операторов, «но поставит под сомнение необходимость данной процедуры, сделав ее фикцией».

Предложения МВД — это продолжение инициативы начальника ГИБДД Михаила Черникова отменить обязательный техосмотр для легковых автомобилей и мотоциклов, которую он озвучил в июле. По словам Черникова, в ряде регионов не выполняются требования по обеспечению населения пунктами техосмотра. При этом в любом случае в соответствии с ПДД водитель должен перед выездом проверить исправность своего транспортного средства. В связи с этим, отметил Черников, в МВД считают возможным отменить обязательный технический осмотр легковушек, находящихся в собственности у физлиц. Вместе с тем ведомство предложило поощрять автомобилистов за добровольное прохождение ТО, снизив ставку транспортного налога и стоимости полиса ОСАГО. Соответствующий законопроект уже разработан и направлен в правительство.

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Инициативу МВД не поддержал комитет Совфеда по экономической политике, который направил в кабмин собственный план, подразумевающий ужесточение существующих правил. Среди прочего сенаторы предложили обязать водителей возить с собой и предъявлять инспекторам диагностическую карту, а за ее отсутствие штрафовать.

С 22 августа в России вступит в силу закон, отменяющий обязательное проведение техосмотра для получения полиса ОСАГО. При этом проходить технический осмотр все еще будет необходимо.

Автор
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
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