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Пандемия коронавируса ,  
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ВОЗ заявила о защите вакцинации от смерти при индийском штамме COVID-19

Вакцинация защищает от тяжелого течения и смерти при заражении индийским штаммом, сообщили в ВОЗ. В ближайшие месяцы этот вариант станет доминирующим, если не появится более конкурентоспособной мутации, прогнозируют в организации
Фото: Mario Tama / Getty Images
Фото: Mario Tama / Getty Images

Вакцинация предотвращает тяжелое течение COVID-19 и смерти от индийского дельта-штамма коронавируса, сообщила на брифинге главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан. Трансляция мероприятия велась в Twitter ВОЗ.

«Если вы посмотрите на статистику, которая нас действительно беспокоит, а именно по тяжелому течению заболевания, госпитализациям и смертям [от коронавируса], то совершенно точно, что вакцины предотвращают рост таких случаев. Это верно и в отношении варианта «дельта», — сказала Сваминатан.

В свою очередь, эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове добавила, что даже в странах с высоким уровнем вакцинации индийский штамм циркулирует в тех сообществах, в которых меньше привитых людей и где не соблюдаются меры по предотвращению распространения COVID-19.

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Доля заразившихся дельта-штаммом среди всех инфицированных в России составляет почти 70%, сообщила в начале августа глава Роспотребнадзора Анна Попова. Мэр Москвы Сергей Собянин связывал распространение этого варианта с увеличением случаев повторного заражения COVID-19. По его словам, индийский штамм агрессивнее и быстрее проникает в организм и для защиты от него нужен более высокий уровень иммунитета. В связи с этим в Москве запустили программу ревакцинации от коронавируса.

В ВОЗ сообщали, что дельта-штамм более заразный, чем первоначальный уханьский вариант. По прогнозу организации, в ближайшие месяцы этот вариант станет доминирующим в мире, если не появится более конкурентоспособная мутация.

Автор
Виктория Полякова Виктория Полякова
вакцинация от COVID-19 индийский штамм ВОЗ
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