РФПИ сообщил об эффективности «Спутника Лайт» в 93,5% в Парагвае

Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС

Эффективность однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» в ходе массовой вакцинации в Парагвае составила 93,5%, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), поступившем в РБК.

«Российский фонд прямых инвестиций <...> объявляет данные Министерства здравоохранения Парагвая, демонстрирующие высокие показатели безопасности однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» <...> и эффективность 93,5% в ходе массовой вакцинации в стране», — сообщили в РФПИ.

Специалисты проанализировали данные 320 тыс. человек, которые привились «Спутник Лайт», на 30 июля 2021 года. У вакцинированных не выявлено серьезных нежелательных явлений, не установлено случаев смерти, а также случаев церебрального венозного тромбоза, синдрома Гийена-Барре, миокардита или перикардита.

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