Гинцбург оценил возможность сочетания вакцины Pfizer со «Спутником Лайт»

Российская вакцина от COVID-19 «Спутник Лайт» в качестве третьего компонента для привитых двумя инъекциями вакцины Pfizer повысит уровень защиты против штамма «Дельта». Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, сообщает «РИА Новости».

«Шаг РФПИ по предложению бустировать вакцину Pfizer «Спутником Лайт» вполне логичен, чтобы те, кто был привит Pfizer, были в результате бустирования эффективно защищены более широким спектром антител, который у них будет образовываться», — пояснил Гинцбург.

По его словам, есть предположения. что эффективность вакцины Pfizer против штамма «Дельта» составляет всего 40%. Поэтому векторный вариант вакцины поможет увеличить защиту от индийской мутации.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций предложил Pfizer провести исследования вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» в качестве третьей дозы. «Сегодня РФПИ предлагает Pfizer начать исследования «Спутника Лайт» в качестве бустера», — говорится в сообщении. Также указано, что «Спутник V» эффективен против дельта-штамма коронавируса на 83,1%.