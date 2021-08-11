РФПИ предложил Pfizer испытать «Спутник Лайт» в качестве третьей дозы

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 августа
USD ЦБ: 73,97 (+0,37) Инвестиции, 12:33
Курс евро на 12 августа
EUR ЦБ: 86,63 (+0,27) Инвестиции, 12:33
Риелторы назвали минимальную стоимость квартир в новостройках Москвы Недвижимость, 17:56 Samsung представил новые сгибающиеся смартфоны повышенной прочности Технологии и медиа, 17:55 Глава института гриппа оценил сообщения об опасности «йота»-штамма COVID Общество, 17:53 Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн продаст собственные NFT-токены Крипто, 17:52 В ВОЗ оценили сроки одобрения российской вакцины Общество, 17:46 Пешком из офиса: как устроен деловой квартал «Сколково Парк» РБК и Сколково Парк, 17:45 Депутат Рады объяснил решение станцевать гопак после победы на Олимпиаде Спорт, 17:39 Первый вернувшийся в Россию бизнесмен из «списка Титова» получил 4,5 года Бизнес, 17:35 Путин поручил главе МЧС выехать в Якутию на борьбу с пожарами Общество, 17:33 В Петербурге пассажирский автобус врезался в столб Общество, 17:27 Mercedes вывел на испытания экстремальный G-Class в военном стиле Авто, 17:25 «Что изменилось?»: подкаст с искусственным интеллектом из будущего Футурология, 17:25 Депутат из Марий Эл призвал россиян кланяться перед начальством Политика, 17:22 Суд арестовал Range Rover и Bentley бывшей жены Мамаева Спорт, 17:21
Пандемия коронавируса ,  
0 

РФПИ предложил Pfizer испытать «Спутник Лайт» в качестве третьей дозы

В фонде заявили об эффективности «Спутника V» против «дельта»-штамма COVID-19 на 83,1% и предложили Pfizer применять однокомпонентный вариант вакцины как бустерную дозу, чтобы улучшить иммунный ответ
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) предложил Pfizer провести клинические исследования вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» в качестве третьей дозы для борьбы с распространением дельта-штамма коронавируса, сообщается на станице «Спутника V» в Twitter.

«Рост числа заболеваний «дельта»-штаммом в США и Израиле показывает, что мРНК вакцинам необходим гетерогенный бустер, чтобы усилить и продлить иммунный ответ», — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что «Спутник V» эффективен против «дельта»-штамма коронавируса на 83,1%. «Сегодня РФПИ предлагает Pfizer начать исследования «Спутника Лайт» в качестве бустера», — сообщается в Twitter вакцины.

AstraZeneca оценила сроки итогов исследования связки со «Спутник Лайт»
Общество
Фото:Антон Новодережкин / ТАСС

В июле РФПИ объявил предварительные итоги испытаний cвязки вакцин «Спутник V» и AstraZeneca для борьбы со штаммами коронавируса. Были вакцинированы 50 добровольцев, каких-либо «серьезных нежелательных явлений» у них не выявлено, сообщил фонд.

Позже в Аргентине заявили, что при комбинации первого компонента вакцины «Спутник V» с AstraZeneca и Sinopharm серьезных побочных эффектов не обнаружено. По данным Минздрава, у 41,6% вакцинированных не было осложнений после второй прививки. Более 8% пожаловались на повышение температуры и боли в спине, 50% — на боль в месте укола.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<100 000
0
<1 000 000
0
<10 000 000
0
от 10 000 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

Читайте на РБК Pro
Инвестиции на РБК Pro. 30 дней доступа за 1 рубль Рэй Далио — РБК Pro: «США движутся в сторону быстрого упадка» Рост цен на квартиры в Москве поставил рекорд за последние 12 лет «Вам не перехитрить рынок». 10 заповедей трейдинга Льюиса Борселино
Автор
Елена Чернышова
РФПИ Спутник V вакцинация от COVID-19
Материалы по теме
В Сан-Марино заявили о почти 100% эффективности «Спутника V»
Общество
В Бразилии опровергли появление новых требований к «Спутнику V»
Общество
ЕК заявила о праве стран ЕС признавать сертификат привитых «Спутником V»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter