РФПИ предложил Pfizer испытать «Спутник Лайт» в качестве третьей дозы

В фонде заявили об эффективности «Спутника V» против «дельта»-штамма COVID-19 на 83,1% и предложили Pfizer применять однокомпонентный вариант вакцины как бустерную дозу, чтобы улучшить иммунный ответ

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) предложил Pfizer провести клинические исследования вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» в качестве третьей дозы для борьбы с распространением дельта-штамма коронавируса, сообщается на станице «Спутника V» в Twitter.

«Рост числа заболеваний «дельта»-штаммом в США и Израиле показывает, что мРНК вакцинам необходим гетерогенный бустер, чтобы усилить и продлить иммунный ответ», — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что «Спутник V» эффективен против «дельта»-штамма коронавируса на 83,1%. «Сегодня РФПИ предлагает Pfizer начать исследования «Спутника Лайт» в качестве бустера», — сообщается в Twitter вакцины.

В июле РФПИ объявил предварительные итоги испытаний cвязки вакцин «Спутник V» и AstraZeneca для борьбы со штаммами коронавируса. Были вакцинированы 50 добровольцев, каких-либо «серьезных нежелательных явлений» у них не выявлено, сообщил фонд.