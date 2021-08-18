В Минцифры исключили обязательную замену паспорта на смарт-карту

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Менять бумажный паспорт на смарт-карту будет необязательно, заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев в интервью телеканалу «Россия 24».

«Принято решение не делать это (замену бумажного паспорта смарт-картой. — РБК) обязательным», — сказал Шадаев.

По его словам, россияне сами будут решать, хотят ли они «поменять бумажный паспорт на смарт-карту, на цифровую копию паспорта в смартфорне». «Внутри есть согласованная позиция, что это не будет обязательным», — добавил он.

Глава Минцифры ранее сообщил, что решение о замене паспорта смарт-картой планируется принять к концу 2021 года.