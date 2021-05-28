В Калифорнии объявили о розыгрыше $116,5 млн среди привившихся от COVID

Среди вакцинированных от коронавирусной инфекции будет разыграно $116,5 млн. Об этом заявил губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом в своем Twitter.

«Калифорния запускает розыгрыш $116,5 млн для вакцинированных калифорнийцев», — написал губернатор.

По его словам, 10 человек, выбранных 15 июня, смогут выиграть по $1,5 млн, еще 30 вакцинированных победителей, которых выберут 4 и 11 июня, получат по $50 тыс.

Участие в розыгрыше могут принять только жители штата в возрасте от 12 лет, получившие хотя бы первую прививку.