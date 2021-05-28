Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 мая
USD ЦБ: 73,46 (-0,02) Инвестиции, 27 мая, 13:49
Курс евро на 28 мая
EUR ЦБ: 89,66 (-0,28) Инвестиции, 27 мая, 13:49
Церемонию вручения премии «Оскар» перенесли на месяц Общество, 04:11 Минск направил ноту протеста восьми странам из-за мер по лайнеру Ryanair Политика, 04:04 В Калифорнии объявили о розыгрыше $116,5 млн среди привившихся от COVID Общество, 03:35 Австрия призвала Москву объяснить отказ принять рейс в облет Белоруссии Политика, 03:29 White Rabbit, киберпреступность, Билли Айлиш и мужской костюм от Dior РБК и Dior, 03:27 В Госдепе подтвердили невозвращение США в Договор по открытому небу Политика, 03:00 Нидерланды заявили о поиске решения по налоговому соглашению с Россией Экономика, 02:56 Путин поздравил военнослужащих с Днем пограничника Общество, 02:36 Уличная культура Нью-Йорка 90-х и свобода самовыражения в одежде РБК Стиль и Armani Exchange, 02:15 Байден выдвинул своего кандидата на пост куратора санкционной политики Политика, 02:13 Глава Минэнерго США назвала российский газ «самым грязным на Земле» Политика, 01:52 У берегов Японии столкнулись два грузовых судна Общество, 01:35 Пыльца, пыль и аллергия: как работают домашние очистители воздуха РБК и Dyson, 01:05 МЧС предупредило о грозе и ветре в Москве Общество, 01:02
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 1.06.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Общество ,  
0 

В Калифорнии объявили о розыгрыше $116,5 млн среди привившихся от COVID

Среди вакцинированных от коронавирусной инфекции будет разыграно $116,5 млн. Об этом заявил губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом в своем Twitter.

«Калифорния запускает розыгрыш $116,5 млн для вакцинированных калифорнийцев», — написал губернатор.

По его словам, 10 человек, выбранных 15 июня, смогут выиграть по $1,5 млн, еще 30 вакцинированных победителей, которых выберут 4 и 11 июня, получат по $50 тыс.

Кремль рассказал, что делать, если россияне не захотят прививаться
Общество
Фото:АГН «Москва»

Участие в розыгрыше могут принять только жители штата в возрасте от 12 лет, получившие хотя бы первую прививку.

Ранее розыгрыш $1 млн среди привитых от коронавируса объявили власти штата Огайо. Губернатор штата Майк Девайн сообщил, что определение победителя будет происходить каждую среду на протяжении пяти недель, и каждый победитель в этот день будет получать по $1 млн.

Девайн отметил, что спонсором розыгрышей станет Министерство здравоохранения штата, а деньги поступят из существующих федеральных фондов помощи при COVID-19.

Читайте на РБК Pro
Что не нужно делать, чтобы не привлечь к себе внимание ФНС в 2021 году Основатель «ВкусВилл»: если сотрудник не ошибается, его надо уволить Верховный суд закрепил подход ФНС к «налоговой реконструкции» Как бороться с привычкой китайских бизнесменов платить через год
лотерея коронавирус COVID-19 США Калифорния
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 1.06.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Материалы по теме
Вакцину от COVID предложили внести в национальный календарь прививок
Общество
В Британии умер привившийся от COVID-19 Уильям Шекспир
Общество
Разработчик «Спутника V» решил изучить вопрос отказа привитых от масок
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter