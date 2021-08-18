В Челябинске произошел «сильнейший залповый выброс» сероводорода

Сильное превышение ПДК выявлено у очистных сооружений Производственного объединения водоснабжения и водоотведения. В некоторых районах может ощущаться запах сероводорода или канализации

В Металлургическом районе Челябинска ночью был зафиксирован «сильнейший залповый выброс по сероводороду», говорится в Telegram-канале замминистра экологии региона Виталия Безрукова.

Сильное превышение выявлено в районе очистных сооружений Производственного объединения водоснабжения и водоотведения (МУП «ПОВВ»), его подтвердили передвижные лаборатории.

«В связи с этим в некоторых районах города может ощущаться сильный запах сероводорода или схожий с запахом канализации», — говорится в сообщении.

Министерство экологии Челябинской области рекомендовало с учетом жаркой и безветренной погоды предприятиям Металлургического, Калининского, Курчатовского, Тракторозаводского районов снизить дополнительно выбросы, а администрации — усилить полив улиц.