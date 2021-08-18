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В Челябинске произошел «сильнейший залповый выброс» сероводорода

Сильное превышение ПДК выявлено у очистных сооружений Производственного объединения водоснабжения и водоотведения. В некоторых районах может ощущаться запах сероводорода или канализации

В Металлургическом районе Челябинска ночью был зафиксирован «сильнейший залповый выброс по сероводороду», говорится в Telegram-канале замминистра экологии региона Виталия Безрукова.

Сильное превышение выявлено в районе очистных сооружений Производственного объединения водоснабжения и водоотведения (МУП «ПОВВ»), его подтвердили передвижные лаборатории.

«В связи с этим в некоторых районах города может ощущаться сильный запах сероводорода или схожий с запахом канализации», — говорится в сообщении.

Министерство экологии Челябинской области рекомендовало с учетом жаркой и безветренной погоды предприятиям Металлургического, Калининского, Курчатовского, Тракторозаводского районов снизить дополнительно выбросы, а администрации — усилить полив улиц.

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Фото:МЧС РФ

Граждан попросили, в случае если будут чувствовать неприятный запах, не открывать окна, находиться на улице как можно меньше, использовать маски, пить больше воды и проводить влажную уборку помещения.

«Все материалы по превышению будут переданы в надзорные органы для проведения проверочных мероприятий, установления всех причин и наказания виновных в рамках административного расследования», — сообщил Безруков. Он добавил, что резкий запах уже не ощущается.

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16 августа жители поселка Рудный в Чкаловском районе Екатеринбурга пожаловались на густой туман и неприятный запах. В МЧС поступило сообщение о химическом запахе в районе промзоны. Однако превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе выявлено не было. «Угрозы жизни и здоровью граждан нет», — говорили в ведомстве. Как сообщал ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в промзоне, предположительно, произошла утечка химического вещества.

Автор
Мария Лисицына Мария Лисицына
Челябинск сероводород
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