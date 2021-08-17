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В Екатеринбурге Роспотребнадзор не нашел опасных веществ в пробах воздуха

Фото: МЧС РФ
Фото: МЧС РФ

Специалисты Роспотребнадзора не выявили превышения предельно допустимого уровня загрязняющих веществ в пробах воздуха, взятых в Екатеринбурге в поселке Рудный, сообщает региональное управление надзорного ведомства.

Специалисты взяли образцы воздуха ночью вблизи жилых домов. «Был произведен отбор проб <...> на определение концентрации веществ: углерода оксид, серы диоксид, азота диоксид, серной кислоты», — сказано в сообщении ведомства.

Накануне жители поселка пожаловались на густой туман с запахом серы. Видео очевидцев опубликовало издание Е1.ru, на нем запечатлена улица, покрытая сильным туманом. «В 15 метрах ничего не видно», — сообщает голос за кадром.

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МЧС сообщало о жалобах местных жителей на «химический запах» в районе поселка Рудный, однако специалисты ведомства, прибывшие в поселок, не обнаружили во взятых пробах воздуха превышения предельной концентрации опасных веществ.

Над городом скопились выбросы с заводов, они не могут развеяться по причине слабого движения воздуха, рассказала главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко, передает URA.ru. «Сейчас антициклон, ветер очень слабый. <...> По этой причине идет скопление местных выбросов транспортных и с предприятий», — заключила она.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил о вероятной утечке химического вещества, которая затронула промышленную зону и садовые участки. Информированный источник «Интерфакс» сообщал, что в промышленной зоне в Рудном случился взрыв и выброс газов, после чего «облако с серным запахом» опустилось на дачный поселок неподалеку. Официального подтверждения этой информации не поступало.

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