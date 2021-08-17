В Екатеринбурге Роспотребнадзор не нашел опасных веществ в пробах воздуха

Фото: МЧС РФ

Специалисты Роспотребнадзора не выявили превышения предельно допустимого уровня загрязняющих веществ в пробах воздуха, взятых в Екатеринбурге в поселке Рудный, сообщает региональное управление надзорного ведомства.

Специалисты взяли образцы воздуха ночью вблизи жилых домов. «Был произведен отбор проб <...> на определение концентрации веществ: углерода оксид, серы диоксид, азота диоксид, серной кислоты», — сказано в сообщении ведомства.

Накануне жители поселка пожаловались на густой туман с запахом серы. Видео очевидцев опубликовало издание Е1.ru, на нем запечатлена улица, покрытая сильным туманом. «В 15 метрах ничего не видно», — сообщает голос за кадром.

МЧС сообщало о жалобах местных жителей на «химический запах» в районе поселка Рудный, однако специалисты ведомства, прибывшие в поселок, не обнаружили во взятых пробах воздуха превышения предельной концентрации опасных веществ.