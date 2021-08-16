Жители поселка в Екатеринбурге пожаловались на запах серы

Фото: МЧС РФ

Жители поселке Рудный (Чкаловский район Екатеринбурга) жалуются на густой туман и запах серы, сообщает E1.ru. На видео, опубликованном на портале, запечатлена улица, на которой стоит сильный туман. «В 15 метрах ничего не видно», — говорит голос за кадром. При этом автор видео постоянно кашляет.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, могла произойти утечка химического вещества. «Утечка химического вещества, предварительно, произошла в Рудном», — рассказал собеседник агентства. По его словам, она затронула в основном промышленную зону и частично садовые дома.

В МЧС сообщили, что «поступило сообщение о химическом запахе в районе промзоны», на место выехали специалисты. Но «после замера проб воздуха, предельно допустимой концентрации вредных веществ не обнаружено». «Угрозы жизни и здоровью граждан нет», — заявили в МЧС.

В МВД и Следственном комитете сообщили РБК, что «информация уточняется».

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