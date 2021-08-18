Экс-главу центра связи ФСИН арестовали по делу о системе безопасности

Бывший начальник Главного центра инженерно-технического обеспечения и связи ФСИН Сергей Толстов арестован по подозрению в мошенничестве при заключении госконтрактов на поставку систем безопасности для тюрем и колоний

Фото: Почуев Михаил / ТАСС

Чертановский районный суд Москвы отправил под арест бывшего руководителя ФКУ «Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи» ФСИН (ГЦИТОиС) Сергея Толстова. Об этом рассказал РБК источник, знакомый с расследованием. Карточка дела Толстова появилась на официальном портале судов Москвы. Арест был обжалован защитой Толстова, но суд оставил решение без изменений. В августе суд продлил меру пресечения на месяц.

Согласно судебной карточке, Толстова подозревают в мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Уголовный кодекс предполагает наказание по этой статье в виде лишения свободы до десяти лет.

Источник РБК, знакомый с материалами расследования, отметил, что уголовное дело, которое ведут следователи СКР, связано с поставками элементов интегрированной системы безопасности. В заявлении комитета против коррупции и пыток Gulagu.net (доступ к сайту проекта ограничен на основании решения Мосгорсуда), поданном в ФСБ и Генеральную прокуратуру (копия есть у РБК), говорится, что единственным поставщиком оборудования для ФСИН была компания ООО «Стилсофт Трейдинг».

РБК направил запрос в пресс-службу ФСИН, Следственного комитета, а также в компанию «Стилсофт Трейдинг». Адвокат Сергея Толстова отказалась от комментариев.