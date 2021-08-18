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Экс-главу центра связи ФСИН арестовали по делу о системе безопасности

Бывший начальник Главного центра инженерно-технического обеспечения и связи ФСИН Сергей Толстов арестован по подозрению в мошенничестве при заключении госконтрактов на поставку систем безопасности для тюрем и колоний
Фото: Почуев Михаил / ТАСС
Фото: Почуев Михаил / ТАСС

Чертановский районный суд Москвы отправил под арест бывшего руководителя ФКУ «Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи» ФСИН (ГЦИТОиС) Сергея Толстова. Об этом рассказал РБК источник, знакомый с расследованием. Карточка дела Толстова появилась на официальном портале судов Москвы. Арест был обжалован защитой Толстова, но суд оставил решение без изменений. В августе суд продлил меру пресечения на месяц.

Согласно судебной карточке, Толстова подозревают в мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Уголовный кодекс предполагает наказание по этой статье в виде лишения свободы до десяти лет.

Источник РБК, знакомый с материалами расследования, отметил, что уголовное дело, которое ведут следователи СКР, связано с поставками элементов интегрированной системы безопасности. В заявлении комитета против коррупции и пыток Gulagu.net (доступ к сайту проекта ограничен на основании решения Мосгорсуда), поданном в ФСБ и Генеральную прокуратуру (копия есть у РБК), говорится, что единственным поставщиком оборудования для ФСИН была компания ООО «Стилсофт Трейдинг».

РБК направил запрос в пресс-службу ФСИН, Следственного комитета, а также в компанию «Стилсофт Трейдинг». Адвокат Сергея Толстова отказалась от комментариев.

С чем связано расследование

В июле прошлого года «Известия» сообщали, что Сергей Толстов проходит по делу о поставках биометрического оборудования на сумму 300 млн руб. компанией ООО «Стилсофт Трейдинг». По данным источников издания, следствие усомнилось в качестве оборудования и прозрачности тендера. Уголовное дело было возбуждено 29 июня прошлого года по факту превышения полномочий сотрудниками ФСИН.

По версии издания, в материалах уголовного дела говорилось, что в октябре 2016 года центр связи ФСИН объявил аукцион на закупку комплектов биометрических систем распознавания лиц для КПП на охраняемых объектах ведомства. Стоимость контракта оценивалась в 80 млн руб.

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Осечкин сообщил РБК, что обращения в силовые структуры по поводу мошеннических схем, связанных с деятельностью центра связи ФСИН, начали писать четыре года назад.

В базе данных СПАРК указано, что в 2016 и 2017 годах, когда центром связи руководил Сергей Толстов, «Стилсофт Трейдинг» выполнил по заказу ФСИН контракты на сумму 747,8 млн руб. Это были поставки для центра связи ФСИН компонентов интегрированной системы безопасности. Среди них — комплекты биометрических систем распознавания личности для контрольно-пропускных пунктов охраняемых объектов уголовно-исполнительной системы, комплекты для ремонта различных автоматических систем.

Ранее фигурантом уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями при закупке компьютеров для работы с секретными данными на 160 млн руб. стал еще один бывший начальник Главного центра инженерно-технического обеспечения и связи (ГЦИТОиС) ФСИН Игорь Шайков. Он и его заместитель Андрей Краснюков были задержаны в 2018 году. По этому же делу в октябре 2019 года во Франции задержали еще одного зама Шайкова Павла Щетинина.

Автор
Дмитрий Серков Дмитрий Серков
ФСИН мошенничество исправительная колония
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