Экс-главу центра связи ФСИН обвинили в злоупотреблении полномочиями

Бывший начальник Главного центра инженерно-технического обеспечения и связи (ГЦИТОиС) ФСИН Игорь Шайков стал фигурантом дела о злоупотреблении должностными полномочиями при закупке компьютеров для ведомства в 2015 году. Об этом сообщила РБК старший помощник Главного следственного управления Следственного Комитета России по Москве Юлия Иванова.

По версии следствия, Шайкин, а также двое его заместителей — Павел Щетинин и Андрей Краснюков вступили в сговор и обеспечили победу ФГУП «НТЦ «Атлас» в аукционе. В результате с «НТЦ «Атлас» был заключен контракт на поставку 1,5 тыс. комплектов «персональных электронно-вычислительных машин» общей стоимостью более 160 млн руб.

«Своими действиями соучастники причинили ущерб бюджету Российской Федерации, выделяемому на нужды ФСИН России», — заявила Иванова. В настоящее время Шайков и Краснюков задержаны и находятся под стражей, Щетинин объявлен в федеральный розыск.

Следствие изъяло «большой объем узконаправленной документации» и назначило судебные экспертизы.

О задержании Шайкова источники РБК во ФСИН и СКР сообщили во вторник, 2 октября. По словам собеседника из СКР, экс-главу центра связи ФСИН задержали в его квартире. Щетинин также рассказал РБК, что был задержан и направлен в Москву в сопровождении сотрудников управления собственной безопасности ФСИН.