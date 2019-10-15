Во Франции по запросу России задержали бывшего замглавы центра связи ФСИН

Павла Щетинина обвиняют в злоупотреблении полномочиями при закупке компьютеров для ведомства в 2015 году. В прошлом году его, главу ГЦИТОиС ФСИН и другого замруководителя центра задержали

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Во Франции по запросу России задержали бывшего замначальника центра связи ФСИН Павла Щетинина, который находится в международном розыске, сообщили РБК в пресс-службе Генпрокуратуры России.

«Он обвиняется по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия)», — указывается в сообщении. Генпрокуратура уточнила, что в ближайшее время направит в компетентные органы Франции документы для экстрадиции Щетинина.

В октябре 2018 года сотрудники управления собственной безопасности ФСИН задержали в Ставрополе Павла Щетинина и должны были доставить его на допрос к следователю по расследованию особо важных дел следственного управления ГСУ СКР по Москве Денису Кондратенко, сообщал РБК.

В документе говорилось, что силовики должны были доставить Щетинина для допроса по уголовному делу, которое возбудили 16 марта в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников ФКУ «Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи» ФСИН и ФГУП «Научно-технический центр «Атлас» по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество) и ч. 1 ст. 285 УК России (злоупотребление должностными полномочиями).