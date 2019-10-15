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Общество ,  
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Во Франции по запросу России задержали бывшего замглавы центра связи ФСИН
Павла Щетинина обвиняют в злоупотреблении полномочиями при закупке компьютеров для ведомства в 2015 году. В прошлом году его, главу ГЦИТОиС ФСИН и другого замруководителя центра задержали
Фото: Martin Schutt / DPA / ТАСС

Во Франции по запросу России задержали бывшего замначальника центра связи ФСИН Павла Щетинина, который находится в международном розыске, сообщили РБК в пресс-службе Генпрокуратуры России.

«Он обвиняется по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия)», — указывается в сообщении. Генпрокуратура уточнила, что в ближайшее время направит в компетентные органы Франции документы для экстрадиции Щетинина.

Общество
ФСБ задержала экс-главу центра связи ФСИН за хищение средств оборонзаказа

В октябре 2018 года сотрудники управления собственной безопасности ФСИН задержали в Ставрополе Павла Щетинина и должны были доставить его на допрос к следователю по расследованию особо важных дел следственного управления ГСУ СКР по Москве Денису Кондратенко, сообщал РБК.

В документе говорилось, что силовики должны были доставить Щетинина для допроса по уголовному делу, которое возбудили 16 марта в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников ФКУ «Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи» ФСИН и ФГУП «Научно-технический центр «Атлас» по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество) и ч. 1 ст. 285 УК России (злоупотребление должностными полномочиями).

«Тогда Щетинин не приехал в Москву, его забрал с собой сотрудник ФСБ», — сообщил РБК источник, близкий к ФСИН. После этого он пропал и был объявлен в розыск, отметил источник.

Позднее следствие установило, что он проживает во Франции под другими личными данными, рассказал источник. В распоряжении РБК есть копия паспорта на человека с такими данными. Ее подлинность подтвердил источник, близкий к ФСИН.

Людмила Щетинина, мать Павла, отказалась прокомментировать задержание сына. «С ним невозможно связаться»,  — сообщила женщина РБК. Его оклеветали, добавила она.

Вместе с Щетининым в октябре задержали бывшего начальника главного центра инженерно-технического обеспечения и связи (ГЦИТОиС) ФСИН Игоря Шайкова. По версии следствия, Игорь Шайков, Павел Щетинин и Андрей Краснюков (заместители Шайкова) вступили в сговор и обеспечили победу ФГУП «ТЦ «Атлас» на аукционе.  В результате с «НТЦ «Атлас» был заключен контракт на поставку 1,5 тыс. комплексов «персональных электронно-вычислительных машин» на сумму 160 млн руб.

Авторы: Юлия Выродова, Роман Кирьянов, Дмитрий Серков
Теги: ФСИН, Генпрокуратура, экстрадиция
Материалы по теме
Экс-главу центра связи ФСИН обвинили в злоупотреблении полномочиями
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