Шанс на ₽100 тыс. за прививку. Самое актуальное о пандемии на 18 августа

Приз 100 тыс. руб. для привитых россиян, пятая российская вакцина на подходе, локдаун в Новой Зеландии, китайские темпы вакцинации, Байден продлит масочный режим. Главные новости о коронавирусе — в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

В России выявили 20 914 заразившихся за сутки, сообщил оперативный штаб. Общее число заболевших превысило 6,6 млн. Выздоровели 5,9 млн человек (20,7 тыс. за сутки), умерли более 172,9 тыс. (плюс 799 за сутки).

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом Данные по России i

С последнего подсчета РБК доля россиян, которые привились хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса, выросла с 16,73 до 22,5% от всего населения. По данным на 18–22 июля, первую прививку сделали 32,9 млн человек. Больше всего привитых хотя бы одной дозой по-прежнему на Чукотке — 38,12% и в Белгородской области — 38,11%. В тройку лидеров также вошла Чечня с 36,1% привившихся. Единственным регионом, где первую дозу вакцины получили менее 10% жителей, стал Дагестан — 6,8%. Среди аутсайдеров числятся также Кабардино-Балкария, Ингушетия и Владимирская область.

Российские власти решили устроить лотерею среди привитых от коронавируса. До 1 декабря 2021 года будет разыграно 1 тыс. призов по 100 тыс. руб.

В Якутии впервые зафиксировали тяжелые случаи COVID-19 среди детей. В частности, заразились два ребенка, врачи диагностировали у них третью степень тяжести заболевания.

Жителей Москвы, которые с 1 августа 2020 года вернулись из других стран и не предоставили данные о ПЦР-тестировании на коронавирус, суды оштрафовали на более чем 20 млн руб., сообщило столичное управление Роспотребнадзора.

Темпы распространения коронавируса в России Понедельные темпы прироста новых случаев, %. Сравнение недели к неделе.

Рассматривается период с начала мая 2020 года, когда количество ежесуточно проводимых тестов на коронавирус превысило 200 тыс. Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом Данные по России i

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вскоре в стране появится пятая вакцина от COVID-19. Она не упомянула ни производителя, ни название препарата.

COVID-19 станет сезонным заболеванием, когда уровень коллективной иммунизации достигнет 80%, считает заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. «Если получится достичь коллективного иммунитета, вирус будет меняться меньше, потому что он мутирует только в неиммунном организме», — пояснил он.

Российские лаборатории предлагают несколько вариантов тестов на антитела к возбудителю COVID-19. Какой стоит выбрать, в каких случаях что понадобится и почему не надо сравнивать тесты из разных лабораторий — читайте в материале РБК.

Как меняется число смертельных случаев от Covid-19 в России Ежедневные данные оперативного штаба Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом Данные по России i

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <1000 0 <20 000 0 <40 000 0 <60 000 0 от 60 000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусом в мире превысило 207,7 млн человек, из них более 4,3 млн умерли. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились более 208,6 млн человек, более 4,3 млн скончались.

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Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявили 36 млн зараженных. Индия находится на втором месте (32 млн), на третьем — Бразилия (20 млн), на четвертом — Россия, на пятом месте Франция (6,3 млн), следует из данных ВОЗ. Более 6 млн случаев COVID зарегистрировано также в Великобритании и Турции.

Новая Зеландия объявила национальный локдаун из-за одного случая COVID-19. До этого почти полгода случаев коронавируса внутри страны не было, заразившихся выявляли только на границе. В итоге несколько дней там будут действовать самые жесткие карантинные ограничения.

Администрация президента США Джо Байдена планирует продлить требования к путешественникам носить маски в самолетах, поездах и автобусах, а также в аэропортах и на вокзалах до 18 января.

В Китае использовали уже более 1,87 млрд доз вакцин от COVID-19, сообщил Государственный комитет по делам здравоохранения КНР.