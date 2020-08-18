ГИБДД назвала условия для штрафов за установку багажника на крыше

В ведомстве опровергли сообщения СМИ, что за монтаж на автомобиле нештатного оборудования, в том числе багажника и фаркопа, будут взимать штрафы

Фото: Павел Кассин / ТАСС

Автомобилистов не будут штрафовать за установку дополнительных багажников и внешних световых приборов, если конструкция машины это позволяет, а оборудование сертифицировано. Об этом в Госавтоинспекции сообщили ТАСС.

11 августа газета «Аргументы и факты» написала, что монтаж самодельного багажника, установка нештатного фаркопа, изменение светового оборудования на автомобиле не допускаются и наказываются штрафом. В случае если после таких изменений машина не прошла регистрацию в ГИБДД, она считается непригодной к эксплуатации, отметило издание. Новость перепечатали некоторые СМИ.

«Авторы публикаций утверждают, что за установку так называемого нештатного оборудования, в частности фаркопов, внешних световых приборов, а также дополнительных багажников, в том числе на крыше автомобилей, владельцы транспортных средств будут привлекаться к административной ответственности. Изложенная в материалах СМИ информация не соответствует действительности», — заявили ТАСС в ГИБДД.

Как написали «Аргументы и факты», в 2020 году должен вступить в силу пакет поправок для Технического регламента Таможенного союза, изменяющий порядок регистрации изменений в конструкцию автомобиля, однако вступление документа в силу было отложено. Но некоторые СМИ написали, что новые требования Техрегламента уже вступили в силу и любые конструктивные изменения должны согласовываться в ГИБДД,