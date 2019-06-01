В России вступили в силу правила тюнинга автомобилей

Изменения весной утвердил Дмитрий Медведев. Согласно им, тюнинг машины можно будет делать только с разрешения ГАИ

В России с 1 июня вступили в силу правила тюнинга автомобилей. Соответствующий документ в апреле подписал председатель российского правительства Дмитрий Медведев. Согласно ему, чтобы дорабатывать обычный автомобиль, россиянам необходимо будет получить разрешение в Госавтоинспекции.

Тюнинг в документе, о котором идет речь, описывается как процесс по внесению «изменений в конструкцию» машин и «других видов колесного транспорта». Их необходимость в правительстве объяснили необходимостью сделать тюнинг вместо «сложного, запутанного и дорогостоящего» — «прозрачным и понятным».

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