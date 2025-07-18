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Еще в одном российском городе хотят запретить электросамокаты

Администрация Кудрово в Ленобласти планирует ввести запрет на электросамокаты
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Муниципальные власти Заневского городского поселения приняли решение о возможном запрете электросамокатов на территории петербургского пригорода Кудрово, сообщила местная администрация на своей странице в VK. Мера связана с жалобами местных жителей.

«Этот транспорт паркуют в неположенных местах, а самих самокатов стало очень много для молодого города», — говорится в сообщении.

Уведомление о расторжении соглашения с кикшеринговыми сервисами направят в ближайшие пять дней. Кудрово может стать первым городом в Ленобласти, где установили запрет на использование средств индивидуальной мобильности (СИМ).

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Глава Челябинска Алексей Лошкин заявил, что в городе с 1 сентября начнут эвакуировать электросамокаты, которые оставляют в неположенных местах. По словам градоначальника, самокаты превратились в «опасный аттракцион», который несет угрозу для жизни и здоровья.

Первым городом в России, запретившим размещение и использование электросамокатов, стал Благовещенск. Предшествующей этому мерой было ограничение передвижения самокатов в центре города. Как сообщил мэр Благовещенска Олег Имамеев, власти «пытались выстроить диалог с операторами электросамокатов, но ничего из этого не вышло». Теперь за любое передвижение или размещение транспорта в городе — штраф до 100 тыс. руб. по каждому факту нарушения.

15 июля электросамокаты запретили в Елабуге. Власти заявили, что для этого транспорта в городе нет необходимой инфраструктуры.

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Анастасия Лежепекова
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