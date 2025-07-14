В Благовещенске запретили пользоваться электросамокатами

Благовещенск, Амурская область (Фото: Андрей Степанов / Shutterstock)

Электросамокаты с 14 июля запретили в Благовещенске, сообщил мэр города Олег Имамеев в телеграм-канале.

«С сегодняшнего дня на территории города в полном объеме начал действовать запрет на размещение и использование средств индивидуальной мобильности (СИМ)», — написал глава города.

Запрет ввели в соответствии с законом, принятым заксобранием Амурской области в конце июня, который также вводит штрафы за несоблюдение правил эксплуатации СИМ.

Теперь за любое передвижение или размещение транспорта на территории Благовещенска будет налагаться штраф до 100 тыс. руб. по каждому факту нарушения.

По словам Имамеева, власти города шли к этому шагу «постепенно». Сначала ограничили передвижение в центре, что встретило поддержку горожан. Однако проблема не исчезла — в других районах Благовещенска поток СИМ стал «более бесконтрольным», отметил глава города.

В некоторых городах России ввели ограничения в отношении СИМ на фоне большого количества ДТП. В ряде зон в Москве действует запрет на использование электросамокатов с 12:00 до 23:59.



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