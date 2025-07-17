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В Госдуме исключили полный запрет на электросамокаты в России

Депутат Федяев: в России не планируют вводить полный запрет на электросамокаты

Запрет на использование электросамокатов на федеральном уровне вводить не планируется, но подобные решения могут принимать региональные власти, сообщил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.

«На федеральном уровне федеральным законом запрещать самокаты мы не планируем. Считаем, что это прерогатива регионов, ситуация в каждом регионе разная», — уточнил Федяев.

Он добавил, что субъекты имеют достаточно полномочий для урегулирования этих вопросов — возможность вводить ограничения для средств индивидуальной мобильности (СИМ); определять зоны, в которых скорость СИМ специально ограничена для безопасности пешеходов или же полностью запрещать их использование.

В Благовещенске запретили пользоваться электросамокатами
Общество
Благовещенск, Амурская область

В середине июля в Елабуге запретили прокат электросамокатов. Местные власти обосновали данное решение отсутствием готовности инфраструктуры города к этому виду транспорта.

Ранее власти Благовещенска в Амурской области запретили пользоваться в городе электросамокатами. Запрет на размещение и использование средств индивидуальной мобильности начал действовать на территории Благовещенска в полном объеме. По факту нарушения будет налагаться штраф до 100 тыс. руб.

Ограничения в отношении СИМ на фоне большого количества ДТП действуют в нескольких городах России.

В нескольких зонах Москвы действует запрет на использование электросамокатов с 12:00 до 23:59. В Санкт-Петербурге в 2025 году движение на арендованных электросамокатах запрещено в 36 зонах, отмеченных в мобильных приложениях сервисов кикшеринга.

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электросамокат запрет федеральный закон транспорт
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