В Госдуме исключили полный запрет на электросамокаты в России
Запрет на использование электросамокатов на федеральном уровне вводить не планируется, но подобные решения могут принимать региональные власти, сообщил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.
«На федеральном уровне федеральным законом запрещать самокаты мы не планируем. Считаем, что это прерогатива регионов, ситуация в каждом регионе разная», — уточнил Федяев.
Он добавил, что субъекты имеют достаточно полномочий для урегулирования этих вопросов — возможность вводить ограничения для средств индивидуальной мобильности (СИМ); определять зоны, в которых скорость СИМ специально ограничена для безопасности пешеходов или же полностью запрещать их использование.
В середине июля в Елабуге запретили прокат электросамокатов. Местные власти обосновали данное решение отсутствием готовности инфраструктуры города к этому виду транспорта.
Ранее власти Благовещенска в Амурской области запретили пользоваться в городе электросамокатами. Запрет на размещение и использование средств индивидуальной мобильности начал действовать на территории Благовещенска в полном объеме. По факту нарушения будет налагаться штраф до 100 тыс. руб.
Ограничения в отношении СИМ на фоне большого количества ДТП действуют в нескольких городах России.
В нескольких зонах Москвы действует запрет на использование электросамокатов с 12:00 до 23:59. В Санкт-Петербурге в 2025 году движение на арендованных электросамокатах запрещено в 36 зонах, отмеченных в мобильных приложениях сервисов кикшеринга.
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