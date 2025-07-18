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Военная операция на Украине ,  
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Телеведущую Курбангалееву заочно приговорили к восьми годам

Сюжет
Военная операция на Украине
Военный суд признал ее виновной по статьям об оправдании терроризма и распространении фейков о российской армии
Фарида Курбангалеева
Фарида Курбангалеева (Фото: farida.kurbangaleeva / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил экс-телеведущую «России 1» Фариду Курбангалееву (включена в реестр иноагентов) к восьми годам колонии общего режима. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Журналистку признали виновной по статьям об оправдании терроризма и распространении фейков о российской армии. В качестве дополнительной меры наказания суд запретил Курбангалеевой администрировать сайты в течение четырех лет после отбытия срока.

Такой срок и запрашивало обвинение. Сторона гособвинения ранее заявила в суде, что видеоролики Курбангалеевой вызывают у россиян «чувство тревоги и страха».

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Фото:Олег Яковлев / РБК

Минюст России признал экс-ведущую иноагентом в июле 2024 года — это обосновывалось ее высказываниями против военной операции на Украине: распространяла «недостоверную информацию» о решениях и политике российских властей, участвовала в создании материалов других иноагентов.

Позднее в ведомстве заявили о работе журналистки над проектом, финансируемым спецслужбами Великобритании. В октябре того же года Курбангалееву объявили в международный розыск.

В России экс-ведущая арестована заочно. В мае суд Праги, где Курбангалеева проживает с 2018 года, отказался экстрадировать ее.

Курбангалеева — уроженка Казани, с 1998 по 2007 год работала в ГТРК «Татарстан». До 2014 года была ведущей программы «Вести» на «России 1». Ведет собственный канал на YouTube, а уголовные дела в России считает «высосанными из пальца».

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Теги
Анастасия Лежепекова, Денис Пантелеев Денис Пантелеев
журналист телеведущая суд колония иноагенты ВГТРК СМИ
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