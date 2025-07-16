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Прокурор заявила, что ролики Курбангалеевой вызывают у россиян тревогу

Прокурор заявила в суде, что ролики Курбангалеевой вызывают у россиян тревогу
Фарида Курбангалеева
Фарида Курбангалеева (Фото: Tatarstan.ru / Wikipedia)

Видеоролики бывшей телеведущей «России 1» Фариды Курбангалеевой (внесена Минюстом в реестр иностранных агентов) вызывают у россиян «чувство тревоги и страха, чувства незащищенности со стороны государства». Об этом заявила прокурор в суде, где началось заочное слушание дела экс-ведущей. Об этом сообщает «РИА Новости» из зала суда.

Дело рассматривается заочно — в настоящее время Курбангалеева и второй фигурант корреспондент Русской службы Би-би-си Алексей Барановский (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) находятся в розыске. Они обвиняются в публичном оправдании и пропаганде терроризма. Курбангалеева также обвиняется в публичном распространении фейков о российской армии.

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Фото:Олег Яковлев / РБК

Как указала представитель гособвинения, экс-ведущая опубликовала несколько постов и умышленно распространяла под видом достоверных сведений ложные сведения о нанесении российской армией ракетных ударов по объектам гражданской инфраструктуры Украины, чем ввела в заблуждение «неограниченный круг лиц» и дискредитировала бойцов.

В июле 2024 года Минюст России признал экс-ведущую иноагентом — это обосновывалось ее высказываниями против военной операции на Украине: распространяла «недостоверную информацию» о решениях и политике российских властей, участвовала в создании материалов других иноагентов.

Позднее в ведомстве заявили о работе журналистки над проектом, финансируемым спецслужбами Великобритании. В октябре того же года Курбангалееву объявили в международный розыск.

В России экс-ведущая арестована заочно. В мае суд Праги, где Курбангалеева проживает с 2018 года, отказался экстрадировать ее.

Курбангалеева — уроженка Казани, с 1998 по 2007 год работала в ГТРК «Татарстан». До 2014-го была ведущей программы «Вести» на «России 1». Ведет собственный канал на YouTube, а уголовные дела в России считает «высосанными из пальца».

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