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Общество ,  
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В Геленджике ряд улиц остались без света из-за аварии

Геленджик
Геленджик (Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости)

В Геленджике из-за аварии на линиях электропередачи были обесточены несколько улиц и микрорайонов, сообщает муниципальный центр управления городом.

«На данный момент из-за аварии на линиях электропередачи обесточены ряд улиц и микрорайонов города. Причина — выход из строя высоковольтного оборудования на питающем центре», — рассказали власти.

В зону отключений попали несколько десятков адресов. Срок восстановления по ним составляет от четырех до десяти часов. Около 16:00 власти сообщили, что зафиксированы отключения также на ряде улиц микрорайона Толстый Мыс из-за повреждения кабеля.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Об отключениях сообщила также администрация Краснодара. Утром без электричества остались улицы в Прикубанском и Карасунском округах; позднее власти сообщили, что энергию подали. Однако около 14:00 аварийные отключения произошли в Прикубанском и Западном округах, а позднее и в Карасунском.

Максимальная температура в Геленджике 18 июля, по данным Гидрометцентра, составит 38°С, в Краснодаре — 39°С.

Во вторник, 16 июля, без света частично оказались города на юге России из-за сбоя на Ростовской АЭС, когда ее первый блок отключился из-за неполадок на турбогенераторе. Отключения затронули населенные пункты в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской области, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Дагестане. Утром следующего дня отключенный из-за сбоя первый энергоблок АЭС вывели на полную мощность.

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Юлия Волкова Юлия Волкова
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