В Махачкале задержали мужчину, сбившего полицейских при попытке скрыться

Сотрудники дагестанского наркоконтроля этим днем пытались проверить автомобиль, однако водитель попытался скрыться и сбил нескольких силовиков. Был объявлен план «Перехват», подозреваемого и его сообщников задержали

Сотрудники полиции задержали предполагаемого наркосбытчика, который ранее при попытке скрыться сбил несколько силовиков, сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, сотрудники дагестанского управления по контролю за оборотом наркотиков этим днем остановили автомобиль, в котором находились трое предполагаемых сбытчиков запрещенных веществ. Когда полицейские стали подходить к машине, водитель тронулся с места, сбил двух из них и попытался скрыться.

«Был объявлен план «Перехват». Нарушители задержаны по горячим следам и доставлены в отдел полиции», — написала Волк.

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Кадры видео, как предполагаемый наркосбытчик на автомобиле Zeekr сбил нескольких полицейских, окруживших его машину, ранее опубликовало «РИА Дагестан».

16 июля ФТС отчиталась об обнаружении российскими таможенниками 800 кг психостимулятора N-метилэфедрина и его прекурсоров, которые курьеры везли на машине из Средней Азии в один из логистических центров Москвы. В ведомстве уточнили, что партию белого порошкообразного вещества спрятали среди одежды, бытовой химии и офисной техники. Стоимость такой партии на черном рынке — около 2 млрд руб., отметили в ФТС.