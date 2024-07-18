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В Махачкале водитель Zeekr сбил силовиков при попытке задержания

В Махачкале водитель Zeekr сбил силовиков при попытке задержания
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В Махачкале неизвестный на автомобиле Zeekr сбил несколько силовиков при попытке задержания и попытался скрыться, кадры с места инцидента публикует «РИА Дагестан».

Местный телеграм-канал «Спросите у Расула» пишет, что машину на улице Абубакарова остановили сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков. Силовики заблокировали автомобиль и начали выбивать окно, после чего водитель предпринял попытку скрыться, протаранив другой автомобиль и сбив двух правоохранителей. По данным «РИА Дагестан», мужчину уже задержали.

РБК направил запрос в региональное управление МВД.

Материал дополняется.

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Авторы
Илья Пламенев Илья Пламенев
При участии
Ольга Ваганова
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