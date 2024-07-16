ФТС в машине из Средней Азии нашла 800 кг психостимуляторов и прекурсоров
Российские таможенники обнаружили в машине, которая везла товары из Средней Азии в один из логистических центров Москвы, 800 кг психостимулятора N-метилэфедрина и его прекурсоров, сообщила Федеральная таможенная служба.
Курьеры спрятали партию белого порошкообразного вещества среди одежды, бытовой химии и офисной техники.
Эксперты выяснили, что в пакетах был именно N-метилэфедрин и прекурсоры для его производства.
N-метилэфедрин — это наркотическое вещество, полученное синтетическим путем. Обладает психостимулирующим эффектом. Известно также под названиями метамфепрамон, диметилпропион или метилметкатинон. Является производным продуктом от катинона — алколоида, который содержится в кустах растения кат («арабский чай»). По действию катинон (то есть и N-метилэфедрин) близок к эндорфину и амфетамину.
В партии оказалось 650 кг N-метилэфедрина и 150 кг прекурсоров. Стоимость партии на «черном» рынке — около 2 млрд руб., отметили в ФТС.
По факту контрабанды наркотических средств в особо крупном размере возбуждено уголовное дело (статья 229.1 Уголовного кодекса), по которой максимальная санкция предполагает лишение свободы вплоть до пожизненного.
Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня
Трудности найма. Как подбирают и удерживают производственный персонал
Тренды производства и торговли минеральными удобрениями
Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации
На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности
Живой организм. Кто и зачем развивает биотехнологии в России
Четыре кита цифровизации. На что делают ставку компании-лидеры
Фактор успеха. От чего зависят результаты цифровой трансформации