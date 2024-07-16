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Общество ,  
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ФТС в машине из Средней Азии нашла 800 кг психостимуляторов и прекурсоров

Фото: customs_rf / Telegram
Фото: customs_rf / Telegram

Российские таможенники обнаружили в машине, которая везла товары из Средней Азии в один из логистических центров Москвы, 800 кг психостимулятора N-метилэфедрина и его прекурсоров, сообщила Федеральная таможенная служба.

Курьеры спрятали партию белого порошкообразного вещества среди одежды, бытовой химии и офисной техники.

Эксперты выяснили, что в пакетах был именно N-метилэфедрин и прекурсоры для его производства.

N-метилэфедрин — это наркотическое вещество, полученное синтетическим путем. Обладает психостимулирующим эффектом. Известно также под названиями метамфепрамон, диметилпропион или метилметкатинон. Является производным продуктом от катинона — алколоида, который содержится в кустах растения кат («арабский чай»). По действию катинон (то есть и N-метилэфедрин) близок к эндорфину и амфетамину.

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Фото:ИТАР-ТАСС

В партии оказалось 650 кг N-метилэфедрина и 150 кг прекурсоров. Стоимость партии на «черном» рынке — около 2 млрд руб., отметили в ФТС.

По факту контрабанды наркотических средств в особо крупном размере возбуждено уголовное дело (статья 229.1 Уголовного кодекса), по которой максимальная санкция предполагает лишение свободы вплоть до пожизненного.

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