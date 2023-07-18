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«Коммерсантъ» предупредил о подорожании соков и газировок на 10–20%

«Коммерсантъ»: из-за падения курса рубля безалкогольные напитки подорожают на 10–20%
«Ъ» со ссылкой на письма производителей торговым сетям пишет, что в ближайшее время цены на популярные в России соки и газировки могут вырасти на 10-20%. Это связано как с падением курса рубля, так и с акцизом на сахар
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Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Удорожание импортных ингредиентов из-за падения курса рубля и введения акциза на сахар приведет к удорожанию безалкогольных напитков на 10-20% в России, пишет «Коммерсантъ». По данным издания, крупные производители напитков PepsiCo (бренды «Русский дар», Frustyle, «Любимый», J7 и др.) и «Сады Придонья» уже уведомили торговые сети о грядущем изменении цен.

Так, в письме PepsiCo сказано, что компания планирует повысить цены на напитки и соки на 19,2–21,3% из-за увеличения затрат, которые там связали с падением курса рубля. Компания также уведомила о повышении цен на снеки в среднем на 15,3%. В «Садах Придонья» предупредили об индексации на 10% в связи с удорожанием сырья, материалов, обслуживания оборудования и транспортных услуг.

В МПБК «Очаково» (соки Goodini, напитки CoolCola, Street, Fancy и др.) рассказали «Коммерсанту», что также планируют повысить цены на соки на 10% в связи c влиянием роста курса рубля на стоимость сырья и из-за затрат на логистику. Компания уже увеличила цены на газированные безалкогольные напитки с 1 июля на 10% в связи с введением акциза, сообщили в «Очаково».

С 1 июля 2023 года акцизом в 7 руб. на 1 л облагаются напитки с содержанием сахара свыше 5 г на 100 мл.

Источник газеты в крупной сети отметил, что вопрос повышения цен, вероятно, еще будет обсуждаться в ходе переговоров. Рост цен может компенсироваться промо, добавил другой собеседник «Коммерсанта». Глава Союза производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки») Максим Новиков отметил, что у отрасли высока привязка цен к курсам валют: в себестоимости соков, по его словам, около 70% затрат приходится на импортные концентрированные соки и пюре.

По данным ритейл-аудита NielsenIQ (есть у «Коммерсанта»), за январь—май 2023 года продажи всех безалкогольных напитков выросли на 1,7% в объеме и на 14% в деньгах год к году. Единственной категорией, показавшей снижение натуральных продаж, стали фруктовые соки — на 10,4% — при росте на 6,4% в деньгах год к году.

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С начала июля рубль торгуется выше уровня 90 к доллару США и выше 100 к евро. Психологически важную отметку к американской валюте рубль преодолел на торгах 5 июля — по их итогам курс достиг 91 руб. за доллар, а к европейской валюте — 6 июля, основная торговая сессия в этот день закрылась на отметке 100 руб. за евро, следует из данных Московской биржи.

«Ослабление рубля стало следствием набора долгосрочных или, по крайней мере, среднесрочных тенденций и текущих колебаний. Если говорить о среднесрочных факторах, то это ощутимое сокращение торгового баланса. Экспорт снизился и в стоимостном, и в физическом выражении. Это связано со снижением внешних цен на большинство российских экспортных товаров. В то же время импорт в существенном плюсе», — описали ситуацию РБК в пресс-службе Министерства экономического развития. По словам представителя министерства, влияет и выездной туризм (граждане покупают валюту для зарубежных поездок, что ослабляет рубль).

Главный экономист Bloomberg Economics по России и Центральной и Восточной Европе Александр Исаков считает, что на курс в первую очередь влияют внутренние факторы — ожидания о расходах бюджета и его балансе и жесткость монетарной политики. «Расходы бюджета выросли на 19,5% в первой половине 2023 года, что финансирует как рост импорта, так и усиление оттока капитала. Одновременно ключевая ставка 7,5% сегодня не дает компенсации за риск сбережения в рублевых активах с фиксированной доходностью — ни для госбанков, которые переключаются на ОФЗ с плавающими ставками, ни для розничных сберегателей», — объяснял он.

На фоне падения курса рубля совет директоров Банка России на заседании 21 июля может повысить ключевую ставку на 50 б.п., до 8% годовых, считают 23 из 30 участников консенсус-прогноза РБК из российских банков, управляющих и инвестиционных компаний. Еще трое экспертов полагают, что ЦБ повысит ставку на 25 б.п., до 7,75%, столько же участников консенсус-прогноза ожидают более жесткой позиции регулятора и повышения ставки на 100 б.п., до 8,5%.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
напитки газированные напитки курс рубля подорожание акцизы
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