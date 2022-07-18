Четыре человека погибли при столкновении самолетов в аэропорту Лас-Вегаса

Два самолета столкнулись в аэропорту Северного Лас-Вегаса, сообщил представитель департамента полиции Александр Куэвас, передает телеканал Fox5.

«Я могу подтвердить, что два самолета разбились, в результате чего погибло несколько человек», — сказал он.

Одномоторный самолет Piper PA-46 и одномоторный самолет Cessna 172 столкнулись на полосе движения в аэропорту около 12:00 17 июля (23:00 мск), сообщило федеральное агентство авиации, передает телеканал Fox.

По предварительным данным ведомства, Piper PA-46 врезался в Cessna 172, когда готовился к посадке. Первое судно разбилось в поле к востоку от взлетно-посадочной полосы, а второе упало в водоем.

В каждом из самолетов находились по два человека. Review Journal со ссылкой на власти сообщил, что погибли четыре человека.

Телеканал 8 News показал запись, на котором видны горящие обломки самолета на территории за забором.

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15 июля в районе станицы Прочноокопская Новокубанского района Краснодарского края упал самолет Ан-2 (кукурузник). По данным следствия, при заходе на посадку он задел линии электропередачи, авария могла произойти из-за технической неисправности или ошибки пилотирования.

Пилот, 1963 года рождения, и его пассажир, 1951 года рождения, погибли. Следственный комитет завел уголовное дело по ч. 3 ст. 263 (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

