СК назвал возможные причины крушения Ан-2 в Краснодарском крае

Фото: СК РФ

Крушение самолета Ан-2 в Краснодарском крае 15 июля могло произойти из-за ошибки пилотирования и технической неисправности, сообщило в Telegram Западное межрегиональное следственное управление на транспорте.

Следователи осмотрели место происшествия, самолет, изъяли образцы топлива и назначили экспертизы. Точные причины станут известны по результатам расследования.

Video

Самолет Ан-2 (кукурузник) упал в районе станицы Прочноокопская Новокубанского района Краснодарского края примерно в 21:30 15 июля. По данным следствия, при заходе на посадку он задел линии электропередачи. Пилот, 1963 года рождения, и его пассажир, 1951 года рождения, погибли.

Следственный комитет завел уголовное дело по ч. 3 ст. 263 (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).