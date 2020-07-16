Хакеры взломали Twitter-аккаунты Байдена и Обамы

Хакеры взломали Twitter президента США от Демократической партии Джо Байдена и около 50 других крупных аккаунтов в социальной сети. Об этом сообщает РБК Крипто.

«Я возвращаю обществу. Все биткойны, отправленные на адрес ниже, будут отправлены обратно в двойном размере! Если вы отправите $1 тыс., я верну $2 тыс. Только в течение 30 минут», — говорилось в аккаунте Байдена.

Подобное сообщение также было размещено в Twitter бывшего президента США Барака Обамы, передает Business Insider. Сейчас эта запись из аккаунта экс-президента уже удалена.

Кроме того, хакерским атакам подверглись аккаунты основателя Tesla и SpaceX Илона Маска, основателя Microsoft Билла Гейтса, лавы Amazon Джеффа Безоса и рэп-исполнителя Канье Уэста.