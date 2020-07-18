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Пандемия коронавируса ,  
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British Airways откажется от самолетов Boeing 747 из-за пандемии

Крупнейший оператор лайнеров Boeing 747−400 — авиакомпания British Airways — откажется от всех своих самолетов этой модели. Причиной стало «разрушительное влияние пандемии коронавируса», сообщил перевозчик
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Фото: Toby Melville / Reuters
Фото: Toby Melville / Reuters

Британская авиакомпания British Airways выведет все свои самолеты Boeing 747−400 из эксплуатации. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

«British Airways с большим сожалением объявляет, что ее парк самолетов Boeing 747, нежно прозванных «королевами неба», видимо, совершил свой последний регулярный коммерческий рейс», — заявили в авиакомпании.

Всего в распоряжении British Airways сейчас имеется 31 лайнер Boeing 747−400.

«После почти 50 лет службы и миллионов миль полета по всему миру предполагается, что оставшиеся Boeing 747-400 будут немедленно выведены из эксплуатации из-за разрушительного влияния пандемии COVID-19 на авиакомпанию и на авиационный сектор, который, по прогнозам, не восстановится до 2023–2024 года», — говорится в сообщении.

British Airways является крупнейшим оператором лайнеров Boeing 747−400. Первый полет на самолете этой модели компания выполнила в июле 1989 года. В то же время перевозчик постепенно выводил из эксплуатации эти лайнеры, заменяя их более современными Airbus A350 и Boeing 787, которые требуют меньше топлива, указано в сообщении.

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Бизнес
Фото: Darren England / AAP Image / AP

British Airways и две другие британские авиакомпании — Ryanair и Easyjet — в июне подали в суд на правительство страны. Поводом послужило то, что власти ввели двухнедельный карантин для прибывающих в Великобританию пассажиров. Те, кто приезжает в страну, должны были указывать свои контактные данные и адрес места самоизоляции.

Авиакомпании заявили, что план правительства «окажет разрушительное влияние на британский туризм и экономику в целом и уничтожит тысячи рабочих мест», и потребовали, чтобы правительство вернулось к старым правилам, согласно которым двухнедельный карантин был обязательным только для тех, кто приезжал в Великобританию из стран с «высоким риском».

В начале июля спор между британскими властями и авиаперевозчиками по этому вопросу был урегулирован, сообщил Bloomberg. Незадолго до заседания суда министр транспорта Великобритании Грант Шэппс объявил, что страна отменит обязательный двухнедельный карантин для граждан более 50 государств. В то же время США, в которых уровень заболеваемости по-прежнему остается высоким, в этот список не вошли, указывает агентство.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Виктория Полякова
Теги: British Airways, Boeing 747, коронавирус
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