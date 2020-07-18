British Airways откажется от самолетов Boeing 747 из-за пандемии

Крупнейший оператор лайнеров Boeing 747−400 — авиакомпания British Airways — откажется от всех своих самолетов этой модели. Причиной стало «разрушительное влияние пандемии коронавируса», сообщил перевозчик

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Британская авиакомпания British Airways выведет все свои самолеты Boeing 747−400 из эксплуатации. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

«British Airways с большим сожалением объявляет, что ее парк самолетов Boeing 747, нежно прозванных «королевами неба», видимо, совершил свой последний регулярный коммерческий рейс», — заявили в авиакомпании.

Всего в распоряжении British Airways сейчас имеется 31 лайнер Boeing 747−400.

«После почти 50 лет службы и миллионов миль полета по всему миру предполагается, что оставшиеся Boeing 747-400 будут немедленно выведены из эксплуатации из-за разрушительного влияния пандемии COVID-19 на авиакомпанию и на авиационный сектор, который, по прогнозам, не восстановится до 2023–2024 года», — говорится в сообщении.

British Airways является крупнейшим оператором лайнеров Boeing 747−400. Первый полет на самолете этой модели компания выполнила в июле 1989 года. В то же время перевозчик постепенно выводил из эксплуатации эти лайнеры, заменяя их более современными Airbus A350 и Boeing 787, которые требуют меньше топлива, указано в сообщении.