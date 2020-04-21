Вторая по величине авиакомпания Австралии обанкротилась из-за вируса

Virgin Australia объявила о переходе во внешнее управление на фоне ограничения перелетов из-за пандемии коронавируса. Компания сохранит рейсы для возвращения австралийцев на родину и необходимые коридоры грузовых перевозок

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Вторая по величине авиакомпания Австралии, Virgin Australia, объявила о добровольном переходе во внешнее управление из-за проблем на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте перевозчика. Внешним управляющим станет международная компания Deloitte.

«Virgin Australia Holdings Limited передана во внешнее управление для рекапитализации и для того, чтобы обеспечить более крепкое финансовое положение компании по окончании кризиса с коронавирусом», — сообщили в авиакомпании.

Virgin Australia при этом продолжит выполнять рейсы для транспортировки работников служб жизнеобеспечения и возвращения граждан Австралии домой, а также сохранит необходимые коридоры грузовых перевозок.

По данным аналитиков IBSIWorld, Virgin Australia занимает примерно 31% рынка австралийских авиаперевозок, 59% принадлежит Qantas Airways, приводит данные WSJ.