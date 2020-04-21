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Пандемия коронавируса ,  
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Вторая по величине авиакомпания Австралии обанкротилась из-за вируса

Virgin Australia объявила о переходе во внешнее управление на фоне ограничения перелетов из-за пандемии коронавируса. Компания сохранит рейсы для возвращения австралийцев на родину и необходимые коридоры грузовых перевозок
Фото: Darren England / AAP Image / AP

Вторая по величине авиакомпания Австралии, Virgin Australia, объявила о добровольном переходе во внешнее управление из-за проблем на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте перевозчика. Внешним управляющим станет международная компания Deloitte.

«Virgin Australia Holdings Limited передана во внешнее управление для рекапитализации и для того, чтобы обеспечить более крепкое финансовое положение компании по окончании кризиса с коронавирусом», — сообщили в авиакомпании.

Virgin Australia при этом продолжит выполнять рейсы для транспортировки работников служб жизнеобеспечения и возвращения граждан Австралии домой, а также сохранит необходимые коридоры грузовых перевозок.

По данным аналитиков IBSIWorld, Virgin Australia занимает примерно 31% рынка австралийских авиаперевозок, 59% принадлежит Qantas Airways, приводит данные WSJ.

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Компания объявила о банкротстве вслед за тем, как основатель конгломерата Virgin Group миллиардер Ричард Брэнсон обратился с открытым письмом к сотрудникам, в котором сообщил, что для продолжения работы двух авиакомпаний (Virgin Atlantic и Virgin Australia) им нужна поддержка британских и австралийских властей. По его словам, конгломерат запросил пакет коммерческих кредитов и государственных гарантий в размере £500 млн, чтобы оплатить постоянные расходы и сформировать финансовую подушку.

Virgin Group Брэнсона владеет 10% акций Virgin Australia. Другими крупными акционерами авиакомпании являются Singapore Airlines, а также Etihad Airways и китайские HNA Group Co. и Nanshan Group. Всего эти пять инвесторов владеют около 90% акций авиакомпании.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Virgin Australia, авиакомпания, банкротство, Ричард Брэнсон
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