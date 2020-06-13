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Пандемия коронавируса ,  
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В Великобритании авиакомпании подали в суд на власти из-за карантина

Власти ввели двухнедельный карантин для всех приезжающих в Великобританию, а не только для прибывших из стран «с высоким риском». По мнению авиакомпаний, это «окажет разрушительное влияние» на туризм и экономику государства
Фото: Simon Dawson / Reuters
Фото: Simon Dawson / Reuters

Британские авиакомпании British Airways, Ryanair и Easyjet подали в суд на правительство страны, пишет Bloomberg. Они требуют, чтобы власти отменили двухнедельный карантин для прибывающих в Великобританию пассажиров.

Новые правила в стране введены с 8 июня. С этого времени те, кто приезжает в Великобританию, должны также указывать свои контактные данные и адрес места самоизоляции, где они проведут на обязательном карантине 14 дней, сообщал The Telegraph.

По мнению авиаперевозчиков, план правительства «окажет разрушительное влияние на британский туризм и экономику в целом и уничтожит тысячи рабочих мест». Они требуют, чтобы правительство вернулось к старым правилам, согласно которым двухнедельный карантин был обязательным только для тех, кто приезжал в Великобританию из стран с «высоким риском».

В июле British Airways планировала возобновить 40% регулярных рейсов, однако новые ограничения вынуждают компанию продолжать терять по $25 млн в день, заявил авиакомпания. Лоукостер EasyJet планирует возобновить ряд регулярных рейсов с 15 июня, а Ryanair собирается вновь приступить к полетам с 1 июля.

Эксперты предупредили о потере авиакомпаниями 360 млрд руб. из-за вируса
Бизнес
Фото: Алексей Филиппов / ТАСС

По подсчетам Международной ассоциации воздушного транспорта, в 2020 году из-за последствий пандемии коронавируса авиаперевозчики потеряют в общей сложности $84 млрд в 2020 году и еще почти $20 млрд — в 2021-м.

По авиаотрасли ударили ограничения, введенные в рамках борьбы с распространением заболевания, а также упавший на фоне пандемии спрос на билеты. В частности, в России после того, как власти из-за угрозы распространения коронавируса частично закрыли сообщение с другими странами, разрешив летать только в их столицы, авиакомпании получали не менее 500 млн руб. убытков в сутки, сообщал в конце марта глава Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимир Тасун.

Автор: Виктория Полякова
Теги: авиакомпании, Великобритания, суд, коронавирус
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