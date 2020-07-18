Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 18 июля

Спад российской экономики сократился в июне, доходы россиян показали рекордное квартальное падение с 1999 года, ВОЗ зафиксировала новый рекорд суточного прироста заболевших — в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 759,2 тыс. (6406 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 12 123 человека (186 за прошедшие сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 539,3 тыс. человек.