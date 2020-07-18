Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 18 июля
Спад российской экономики сократился в июне, доходы россиян показали рекордное квартальное падение с 1999 года, ВОЗ зафиксировала новый рекорд суточного прироста заболевших — в обзоре РБК
Коронавирус
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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Ситуация в России
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 759,2 тыс. (6406 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 12 123 человека (186 за прошедшие сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 539,3 тыс. человек.
Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i
За сутки в Москве умерли 14 человек с коронавирусом, общее число жертв инфекции в столице выросло до 4285
Темпы спада российской экономики в июне замедлились по сравнению с активной фазой карантинных мер: если в апреле ВВП сократился на 12%, то в июне сокращение составило 6,4%. Минэкономразвития отметило рост потребительской активности и восстановление в тех областях промышленности, которые ориентированы на потребительский спрос.
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Мэр Москвы Сергей Собянин спрогнозировал возвращение экономики столицы к нормальному развитию в течение полугода, «если не случится радикальных изменений». При этом он отметил, что бизнес уже начал перестраиваться под новые реалии, например, стало меньше продаж в торговых центрах, но выросло количество онлайн-продаж.
Росстат зафиксировал рекордное квартальное падение реальных располагаемых доходов россиян во втором квартале с 1999 года — они сократились на 8% в годовом выражении.
Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i
Исследование Wanta Group показало, что жители российских городов-миллионников стали реже использовать маски и перчатки в общественных местах. В начале июля в продуктовых магазинах их носили 81% (по сравнению с 86% в конце июня), в салонах красоты — 53% (в конце июня — 60%).
Московская область перейдет к третьему этапу снятия введенных из-за распространения коронавируса ограничений в ближайшие дни, заявила главный внештатный эпидемиолог минздрава Подмосковья Зинаида Труш.
Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i
В России планируется выпускать вакцину, разработанную в Великобритании. О такой возможности объявила группа компаний «Р-Фарм». Препарат был разработан британской AstraZeneca в партнерстве с Оксфордским университетом.
Ситуация в мире
По данным ВОЗ, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 13,61 млн, более 585,7 тыс. человек умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего заразились свыше 14,1 млн человек, из них более 602,6 тыс. скончались.
Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
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Источник: JHU
Данные по миру i
Лидером по количеству подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где выявлено более 3,64 млн зараженных. Бразилия находится на втором месте (2 млн), на третьем — Индия (1 млн.), на четвертом — Россия, на пятом — Перу (345,5 тыс.). По данным Минздрава Индии, число заразившихся в стране уже превысило 1 млн человек.
Глава Facebook Марк Цукерберг раскритиковал власти США за недостаточно эффективную реакцию на пандемию коронавируса. Цукерберг указал на то, что в развитых странах фиксируют меньшее, чем в США, количество заболевших, тогда как в Штатах суточный прирост идет рекордными темпами.
Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i
Авиакомпания British Airways, которая является крупнейшим оператором самолетов Boeing 747−400, объявила о выводе всех лайнеров этого класса из эксплуатации из-за «разрушительного влияния пандемии COVID-19 на авиакомпанию и на авиационный сектор».
В Азербайджане продлили карантин, введенный из-за коронавируса, до 31 августа. В Баку и некоторых областях усиление режима сохранится до 5 августа.
В Индии число выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 превысило 1 млн человек, по последним данным властей, уже получено 1 003 832 положительных теста на коронавирус.