Путин поручил помочь небогатым семьям жильем из «публичной собственности»

До 10 октября правительство должно изучить механизмы для обеспечения жильем россиян с низкими доходами. Ранее омбудсмен по правам человека сообщила, что очередь на соцжилье в России практически не движется

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Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать дополнительные механизмы для обеспечения жильем граждан с невысоким уровнем дохода без передачи им недвижимости, сообщается на сайте Кремля. При этом это жилье должно оставаться в «публичной собственности».

Соответствующее поручение глава государства дал в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Правительство вместе с высшими должностными лицами должно подготовить указанные президентом механизмы до 10 октября 2019 года.

Кроме того, президент поручил «представить предложения о целесообразности ограничения однократных бюджетных субсидий, которые предоставляются гражданам для выплаты первоначального взноса или компенсации процентной ставки по ипотечным кредитам. По данному вопросу правительство должно отчитаться до 1 сентября 2019 года.

10 июля уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что очередь на соцжилье «практически встала», передает ТАСС. По ее словам, на учете стоят в том числе 16 тыс. участников военных действий, которые не могут получить жилье более 14 лет. Москалькова тогда сказала, что обратилась к президенту, и добавила, что «есть поручение по этому поводу».