Медведев сравнил задачу по улучшению жилищных условий с реформой Хрущева

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 63,87 -0,22 EUR Бирж. 72,23 -0,10 Brent 72,04 +1,19% USD Нал. 64,38 63,57 EUR Нал. 72,79 71,87 USD ЦБ 63,95 -0,30 EUR ЦБ 72,36 -0,29 EUR/USD 1,1308 +0,0025 BTC/USD Бирж. 5 266,40 +31,30 IMOEX 2 567,05 +0,28% RTSI 1 266,23 +0,86% DJIA 26 452,66 +0,26% Nasdaq 8 000,23 +0,30%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Мостотрест ₽120 (+21,64%) прогноз Фридом Финанс к 01.01.20 Купить
3M $220 (+2,28%) прогноз Credit Suisse к 03.01.20 Купить
Chevron $146 (+20,4%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
Costco $270 (+11,72%) прогноз UBS к 08.03.20 Купить
Campbell Soup $33 (-16,69%) прогноз UBS к 16.11.19 Купить
Мостотрест ₽120 (+21,64%) прогноз Фридом Финанс к 01.01.20 Купить
3M $220 (+2,28%) прогноз Credit Suisse к 03.01.20 Купить
Chevron $146 (+20,4%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
Costco $270 (+11,72%) прогноз UBS к 08.03.20 Купить
Campbell Soup $33 (-16,69%) прогноз UBS к 16.11.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 18 апреля
USD ЦБ: 63,95 (-0,3) Quote, 13:13
Курс евро на 18 апреля
EUR ЦБ: 72,36 (-0,29) Quote, 13:13
Голодец заявила о переговорах с Парижем о помощи с реставрацией Нотр-Дама Общество, 14:20 Медведев объявил о закрытии мусорного полигона «Кучино» в Подмосковье Общество, 14:18 ЦБ сообщил о росте популярности 2-тысячных купюр у фальшивомонетчиков Финансы, 14:18 Как решить кадровую проблему и удержать персонал РБК и ВТБ, 14:16 Медведев рассказал о предложении снизить ставку НДС для фруктов и ягод Политика, 14:16 Как взыскать долг с заброшенного юрлица Pro, 14:07 В Пакистане из-за проливных дождей погибли около 40 человек Общество, 14:04 Медведев анонсировал проведение всероссийской диспансеризации Общество, 13:48 8 причин начать свое дело: какой бизнес у людей, справившихся со страхом РБК и «Билайн» Бизнес, 13:46 «Аэрофлот» объяснил снятие Панкратова-Черного с рейса Общество, 13:41 Гройсман пригрозил Коболеву увольнением в случае повышения цен на газ Политика, 13:35 СБУ объявила о ликвидации засланной из России диверсионной группы Общество, 13:33 Ретейлеры заявили о дефиците импортной свежей зелени в магазинах Бизнес, 13:31 Кирилл Серебренников, Диана Вишнева и другие гости «Золотой маски» Стиль, 13:31
Общество ,  
0 
Медведев сравнил задачу по улучшению жилищных условий с реформой Хрущева
Дмитрий Медведев (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

За 2018 год в России ввели в эксплуатацию более 1 млн квартир и 230 тыс. домов, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев, отчитываясь о работе правительства в Госдуме. Трансляцию его выступления вел телеканал «Россия 24».

«Чего скрывать, эта задача сопоставима с масштабным решением квартирного вопроса в 1950–1960 годы. Тогда, конечно, задача была несколько иной. Она состояла в том, чтобы переселить людей из бараков в собственное жилье — небольшое по площади, зачастую не очень хорошо спроектированное», — сказал Медведев.

Сейчас же, по словам премьера, в России строят «много и качественно». В частности, в 2018-м в эксплуатацию было введено свыше 1 млн квартир (75,7 млн кв. м), а также 230 тыс. индивидуальных жилых домов (32 млн кв. м). По словам Медведева, власти планируют создать программу поддержки индивидуального жилищного строительства.

В 2018-м банки выдали 1,5 млн ипотечных кредитов примерно на 3 трлн руб., это на 50% больше, чем в 2017-м, отметил Медведев.​

Премьер-министр также напомнил о переходе на эскроу-счета, который состоится в июле. Девелоперы будут получать от банков кредиты, а средства дольщиков получат только после завершения строительства. «Это в принципе должно исключить появление новых обманутых дольщиков», — сказал премьер.

Экономика
Правительство опубликовало параметры нацпроектов. Главное

Согласно национальным проектам, сформированным для выполнения майского указа президента Владимира Путина, на развитие жилья и городской среды до 2024 года планируется выделить более 1 трлн руб.

Среди целей проекта:

  • увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн кв. м в год;
  • обеспечение доступным жильем семей со средним достатком (в том числе с использованием ипотеке по ставке менее 8%);
  • повышение комфортности индекса качества городской среды на 30%.

Планируется, что средняя ставка по ипотеке в 2​019-м составит 8,9%, в 2021-м — 8,5%, а в 2024-м — 7,9%. При этом количество выданных ипотечных кредитов к 2024 году должно вырасти до 2,24 млн, а средняя стоимость 1 кв. м на первичном рынке должна составить 88 тыс. руб.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Дмитрий Медведев, Недвижимость
Материалы по теме
Росреестр определил стоимость всей недвижимости России
Экономика
Дума решила ограничить ипотечные каникулы кредитами до 15 млн руб.
Финансы
Путин пообещал ипотечные каникулы по уже взятым жилищным кредитам
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter