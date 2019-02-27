В Сербии спасатели начали поиски пропавших в горах россиян

В Сербии спасатели начали поиски пропавших в горах россиян

В горах на юге Сербии пропала группа из трех россиян, спасатели ведут их поиски. Об этом сообщает Blic со ссылкой на Горную службу спасения Сербии.

По ее данным, двое мужчин и женщина из России катались на лыжах в горах Копаоник. Пока по невыясненным причинам они свернули со спуска Гобеля, после чего их следы потерялись.

Как отмечает газета, спустя три часа поисков спасателям удалось выяснить вероятное место нахождения россиян. Ожидается, что скоро сотрудники службы доберутся до этого места.