Москва поднялась в рейтинге городов по числу миллионеров

Теперь Москва в мировом рейтинге городов по числу проживающих в них миллионеров находится на 25-м месте. В 2017 году их количество в российской столице выросло на 19%, до 1325 человек

Фото: Андрей Любимов / РБК

В 2017 году Москва поднялась в мировом рейтинге городов по числу сверхбогатых жителей на 25-е место. Годом ранее город занимал 30-е место из 32. За год количество миллионеров в российской столице выросло на 19,4%, с 1110 до 1325 человек, согласно поступившим в РБК данным специализирующейся на анализе глобального благосостояния компании Wealth-X. Данные 2016 года расходятся с предыдущем обзором из-за пересмотра методологии оценки, пояснил РБК представитель компании.

Состоятельных людей Wealth-X делит на несколько групп по размеру их состояния: $1–5 млн (богатые — high-net-worth individual, HNWI); $5–30 млн (мультимиллионеры — multi-millionaire); $30–50 млн (сверхбогатые — ultra high-net-worth individuals, UHNWI); $50–100 млн (супербогатые — ultra-wealthy). Людей с состоянием от $500 млн до $1 млрд компания относит к полумиллиардерам (demi-billionaires), более $1 млрд — к миллиардерам (billionaires). Wealth-X не раскрывает весь рейтинг городов по числу сверхбогатых за 2017 год, ограничиваясь лишь топ-10.

В 2017 году первым по числу сверхбогатых городов стал Гонконг (10 тыс. человек), вторым — Нью-Йорк (8,9 тыс.), третьим — Токио (6,8 тыс.).

В пятерку стран с наибольшим числом сверхбогатых вошли (.pdf) США (79 595), Япония (17 915), Китай (16 875), Германия (15 080) и Канада (10 840), в пятерку стран по темпам прироста этого показателя за последние пять лет — Бангладеш, Китай, Вьетнам, Кения и Индия. Россия остается за пределами десятки обоих рейтингов.

В 2017 году в России число мультимиллионеров (>$5 млн) выросло на 27%, до 38,12 тыс. человек (21-е место из 52), следует из рейтинга Wealth-X (.pdf). Число сверхбогатых (>$50 млн) выросло на 27%, до 2620 человек (41-е место из 52). Число полумиллиардеров (>$500 млн) выросло на 22%, до 220 человек (восьмое место из 52).

В рейтинге стран по числу миллиардеров, по данным Wealth-X, Россия за год опустилась на две позиции — с четвертого на шестое место. В 2017 году их число сократилось на 4%, до 96 человек, из-за санкций США и Евросоюза в отношении финансового, энергетического и военного секторов. Их совокупное состояние, напротив, выросло на 10%, до $351 млрд. Этому способствовали повышение цен на нефть и постепенное восстановление российской экономики, отмечают эксперты Wealth-X (.pdf). Место России в пятерке заняла Индия, поднявшаяся с седьмого на четвертое место. В тройку лидеров вошли США (680 миллиардеров), Китай (338) и Германия (152). Замыкает топ-5 Швейцария (99).

Подсчеты благосостояния в разрезе городов и стран Wealth-X осуществляет с помощью алгоритма, в основе которого лежат определенное число реальных обладателей богатств и дополнительные математические переменные, пояснил РБК представитель компании. Иными словами, конкретные цифры в разрезе городов и стран представляют собой оценки, а не реальное количество миллионеров.