Air Arabia почти на две недели отменила рейсы в Россию

Компания прекратила полеты на фоне конфликта Ирана и Израиля и закрытия их воздушного пространства, а также неба Ирака. Перевозчик выполняет только вывозные рейсы из ОАЭ

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Эмиратский авиаперевозчик Air Arabia отменяет регулярные рейсы из и в Россию до 30 июня включительно, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Вывозные рейсы перевозчик выполнять продолжит. За сегодня авиакомпания планировала перевезти в Москву и Екатеринбург более 460 пассажиров (три рейса)», — рассказал он. По словам Кореняко, за четверг, четверг, 19 июня, Air Arabia собирается выполнить пять вывозных рейсов в Россию, перевезти на них почти 800 пассажиров.

Купившим билеты перевозчик предлагает либо получить кредитный ваучер для покупки нового билета, либо вернуть деньги, либо перенести дату перелета. Если билет бы куплен в составе туристического пакета, то нужно обратиться по месту покупки билета.

В ночь 13 июня, когда Израиль начал военную операцию против Ирана, Air Arabia приостановила полеты в десять стран, в том числе в Россию, но оставила вывозные рейсы. Это было связано с закрытием воздушного пространства Израиля, Иордании, Ирана, Ирака. Из них открыла небо только Иордания.

Перебои в авиасообщении затронули около 10 тыс. россиян, сообщило 15 июня генконсульство России в Дубае. Росавиация в качестве возможного маршрута возвращения предложила рейсы с пересадкой в Стамбуле. Air Arabia выполняла вывозной рейс в Москву со стыковкой в Ташкенте.

Ассоциация туроператоров России сообщила, что всех застрявших в ОАЭ туристов Air Arabia вывезет до 22 июня. Рейсы в Эмираты выполняют и другие перевозчики — «Аэрофлот», S7, Emirates, Flydubai и др. Российским авиакомпаниям летать через воздушное пространство Ирана, Ирака, Иордании и Израиля до 26 июня.