Рождаемость в ЕС рухнула до 60-летнего минимума

Число рожденных в Евросоюзе детей продолжает сокращаться. По данным Евростата, в 2023 году в странах еврозоны родились 3,67 млн детей. Лидером по коэффициенту рождаемости стала Болгария, антирекорд вновь установила Мальта

Фото: Karl-Heinz Spremberg / imagebroker.com / Global Look Press

В 2023 году в странах Евросоюза родились 3,67 млн детей, что на 5,4% ниже уровня 2022 года, следует из данных европейского статистического агентства. Это рекордный годовой спад рождаемости, который Евростат зафиксировал с 1961 года. Средний возраст женщин при рождении первого ребенка в ЕС в 2023 году увеличился до 29,8 года.

Средний индекс рождаемости в ЕС снизился до 1,38 ребенка на женщину фертильного возраста. Рекордсменами среди стран с самыми низкими показателями рождаемости снова стали Мальта (1,06), Испания (1,12) и Литва (1,18). Самые высокие индексы рождаемости зафиксированы в Болгарии (1,81), во Франции (1,66) и в Венгрии (1,55).

Число детей, рожденных в ЕС, сокращается с 2008 года. Впервые с 1960 года число родившихся живыми детей в Евросоюзе упало ниже целевого показателя в 4 млн человек в 2022 году, тогда родились всего 3,88 млн детей. Падение показателей эксперты связывают с такими факторами, как опасения по поводу изменения климата, пандемией и высоким уровнем инфляции. Пик инфляции в еврозоне был зафиксирован в конце 2022 года на уровне 10,6%, к концу 2023-го инфляция снизилась до 3,1%.