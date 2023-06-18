В Астане вооруженный мужчина захватил заложников в отделении банка

В отделении находятся семь девушек и охранник, у виска одной из заложниц нападавший держит пистолет. Он потребовал перевести все деньги банка в фонд детям-инвалидам, малоимущим и нуждающимся и дал на это три часа

Video

В отделении банка Kaspi в Астане мужчина захватил заложников, по предварительным данным, он вооружен, сообщает МВД Казахстана в телеграм-канале.

«На месте находятся сотрудники полиции, с мужчиной ведутся переговоры. Стражи порядка просят жителей столицы соблюдать спокойствие и дать возможность компетентным органам вести свою работу», — говорится в сообщении.

Tengri News передает, что к зданию прибыли солдаты-срочники. На фотографиях видно, что территорию оцепили. Kaspi банк заявил, что в здании находятся только сотрудники банка, клиентов в отделении нет.

По данным телеграм-канала SHOT, внутри отделения находятся семь девушек и охранник, захватчик банка держит у виска одной из заложниц пистолет. Канал пишет, что силовики установили личность мужчины — это 30-летний Алихан Мурадов, известно, что у него проблемы с кредитом. Он потребовал перевести все активы банка в фонд детям-инвалидам, малоимущим и нуждающимся. Канал «Астана — Что? Где? Когда?» сообщает, что мужчина дал на выполнение требований три часа, в противном случае он угрожает убить заложников.

Материал дополняется.