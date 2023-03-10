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Неизвестные захватили заложников в аптеке в Германии
Неизвестные захватили заложников в аптеке в Карлсруэ на юге Германии
Неизвестные захватили заложников в аптеке в Карлсруэ на юге Германии. Об этом в своем Twitter сообщила городская полиция.
По информации Bild, захват людей начался примерно в 16:30 по местному времени (18:30 мск) и продолжается до сих пор. Масштаб проводимой правоохранительными органами операции растет, на место прибывает все больше сотрудников оперативных служб. Полицейские общаются с захватчиками.
Число заложников и злоумышленников не уточняется. В заявлении полиции в Twitter говорится о «неясной ситуации с точки зрения рисков», территорию вокруг места происшествия оцепили.
T-online пишет, что аптека находится на одной из главных улиц города. Представитель полиции сказал изданию, что угрозы населению нет.