Неизвестные захватили заложников в аптеке в Германии

Неизвестные захватили заложников в аптеке в Карлсруэ на юге Германии

Фото: Thomas Riedel / dpa / Global Look Press

Неизвестные захватили заложников в аптеке в Карлсруэ на юге Германии. Об этом в своем Twitter сообщила городская полиция.

По информации Bild, захват людей начался примерно в 16:30 по местному времени (18:30 мск) и продолжается до сих пор. Масштаб проводимой правоохранительными органами операции растет, на место прибывает все больше сотрудников оперативных служб. Полицейские общаются с захватчиками.

Число заложников и злоумышленников не уточняется. В заявлении полиции в Twitter говорится о «неясной ситуации с точки зрения рисков», территорию вокруг места происшествия оцепили.

T-online пишет, что аптека находится на одной из главных улиц города. Представитель полиции сказал изданию, что угрозы населению нет.