В Грузии освободили заложников из банка в Кутаиси
В здание Банка Грузии в Кутаиси, где вооруженный мужчина удерживал 12 заложников, ворвались бойцы спецназа, сообщает телекомпания «Рустави 2».
«Предположительно в филиале Банка Грузии в Кутаиси завершена спецоперация. Недавно заложники, которые утром были захвачены вооруженным человеком, выведены из здания», — сообщает телеканал.
МВД страны подтвердило, что все заложники освобождены, нападавший задержан, пострадавших нет.
«Спецоперация прошла, один человек задержан», — сообщила директор департамента стратегических коммуникаций МВД Грузии Кети Ковзиашвили, отказываясь отвечать на дополнительные вопросы СМИ (цитата по «Спутник Грузия»).
Ранее в Кутаиси прибыл глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури, но официальных комментариев он не давал.
Сообщение о захвате заложников поступили около полудня. «Начато расследование по факту нападения на одно из отделений Bank of Georgia, террористического акта, захвата заложников в террористических целях и незаконного приобретения, хранения и ношения боеприпасов», — сообщило тогда МВД Грузии.
Грабитель в камуфляже и балаклаве ворвался в филиал Банка Грузии в 11:30 по местному времени (10:30 мск). До вечера он удерживал в здании 12 заложников, заставляя их периодически проводить трансляции через социальные сети. В течение дня напавший на банк мужчина освободил несколько человек и смягчил требования до $1,5 млн.