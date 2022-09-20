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В Грузии освободили заложников из банка в Кутаиси

В здание Банка Грузии в Кутаиси, где вооруженный мужчина удерживал 12 заложников, ворвались бойцы спецназа, сообщает телекомпания «Рустави 2».

«Предположительно в филиале Банка Грузии в Кутаиси завершена спецоперация. Недавно заложники, которые утром были захвачены вооруженным человеком, выведены из здания», — сообщает телеканал.

МВД страны подтвердило, что все заложники освобождены, нападавший задержан, пострадавших нет.

«Спецоперация прошла, один человек задержан», — сообщила директор департамента стратегических коммуникаций МВД Грузии Кети Ковзиашвили, отказываясь отвечать на дополнительные вопросы СМИ (цитата по «Спутник Грузия»).

Ранее в Кутаиси прибыл глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури, но официальных комментариев он не давал.

В Грузии вооруженный человек ворвался в банк и захватил заложников
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Сообщение о захвате заложников поступили около полудня. «Начато расследование по факту нападения на одно из отделений Bank of Georgia, террористического акта, захвата заложников в террористических целях и незаконного приобретения, хранения и ношения боеприпасов», — сообщило тогда МВД Грузии.

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Грабитель в камуфляже и балаклаве ворвался в филиал Банка Грузии в 11:30 по местному времени (10:30 мск). До вечера он удерживал в здании 12 заложников, заставляя их периодически проводить трансляции через социальные сети. В течение дня напавший на банк мужчина освободил несколько человек и смягчил требования до $1,5 млн.

Теги
Грузия заложники МВД спецназ
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