В Грузии освободили заложников из банка в Кутаиси

В здание Банка Грузии в Кутаиси, где вооруженный мужчина удерживал 12 заложников, ворвались бойцы спецназа, сообщает телекомпания «Рустави 2».

«Предположительно в филиале Банка Грузии в Кутаиси завершена спецоперация. Недавно заложники, которые утром были захвачены вооруженным человеком, выведены из здания», — сообщает телеканал.

МВД страны подтвердило, что все заложники освобождены, нападавший задержан, пострадавших нет.

«Спецоперация прошла, один человек задержан», — сообщила директор департамента стратегических коммуникаций МВД Грузии Кети Ковзиашвили, отказываясь отвечать на дополнительные вопросы СМИ (цитата по «Спутник Грузия»).

Ранее в Кутаиси прибыл глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури, но официальных комментариев он не давал.

Сообщение о захвате заложников поступили около полудня. «Начато расследование по факту нападения на одно из отделений Bank of Georgia, террористического акта, захвата заложников в террористических целях и незаконного приобретения, хранения и ношения боеприпасов», — сообщило тогда МВД Грузии.

Читайте на РБК Pro Pro Как борец с корпорациями стал главным богачом Японии, заработав $38 млрд Как борец с корпорациями стал главным богачом Японии, заработав $38 млрд Статьи Pro Глава Nike Джон Донахью: «Я не стесняюсь обращаться к психотерапевту» Глава Nike Джон Донахью: «Я не стесняюсь обращаться к психотерапевту» Статьи Pro Что нельзя делать при похмелье: советы нейробиолога из Стэнфорда Что нельзя делать при похмелье: советы нейробиолога из Стэнфорда Статьи Pro Какой метод проектирования помог iPhone победить Blackberry Какой метод проектирования помог iPhone победить Blackberry Статьи Pro Уйти, чтобы вернуться: зачем иностранцы продают бизнес топ-менеджменту Уйти, чтобы вернуться: зачем иностранцы продают бизнес топ-менеджменту Инструкции Pro Выполнял упражнения даже за рулем: как тренировался актер Брюс Ли Выполнял упражнения даже за рулем: как тренировался актер Брюс Ли Статьи Pro К чему приведет накопление компаний-зомби в мировой экономике К чему приведет накопление компаний-зомби в мировой экономике Статьи Pro Великий, а не эффективный: Стивен Кови рассказывает про 8-ой навык лидера Великий, а не эффективный: Стивен Кови рассказывает про 8-ой навык лидера Саммари

Грабитель в камуфляже и балаклаве ворвался в филиал Банка Грузии в 11:30 по местному времени (10:30 мск). До вечера он удерживал в здании 12 заложников, заставляя их периодически проводить трансляции через социальные сети. В течение дня напавший на банк мужчина освободил несколько человек и смягчил требования до $1,5 млн.