Минобрнауки исключило поднятие флага и исполнение гимна в вузах

Введение церемонии поднятия флага и исполнения гимна в вузах не обсуждается из-за разного времени начала занятий, пояснил замглавы ведомства Константин Могилевский

Минобрнауки России не планирует вводить церемонию поднятия флага и исполнения гимна в вузах из-за разного времени начала занятий, сообщил ТАСС замглавы ведомства Константин Могилевский.

«Время начала занятий, как правило, различается в зависимости от факультета и курса, часто корпуса университета находятся в разных местах города. Поэтому в практическом плане мы не рассматриваем вопрос установления такой церемонии», — сказал он.

С 1 сентября 2022 года учебную неделю в российских школах должны повсеместно начинать с исполнения государственного гимна и поднятия флага. Внедрить эту практику, чтобы способствовать воспитанию патриотизма, предложил бывший министр культуры Владимир Мединский. Идею поддержали глава Минпросвещения Сергей Кравцов, а также президент Владимир Путин.

Кравцов в феврале сообщал, что церемонию распространят и на педагогические вузы.

Кроме того, в российских школах с сентября прошлого года появились внеурочные занятия «разговоры о важном». Кравцов предлагал проводить их и для родителей, а также для студентов педвузов.