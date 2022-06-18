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Общество ,  
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Reuters узнал об увольнении пожаловавшихся на Маска сотрудников SpaceX

Сотрудники SpaceX раскритиковали Илона Маска за его публичные высказывания в Twitter и потребовали от компании дистанцироваться от личного бренда предпринимателя

Как минимум пять сотрудников SpaceX были уволены после письма с критикой в адрес основателя компании Илона Маска, пишет Reuters со ссылкой на два источника, знакомые с ситуацией. Об этом также сообщила газета The New York Times со ссылкой на три источника, но без указания числа уволенных.

По данным газеты, президент SpaceX Гвинн Шотвелл по электронной почте сообщила сотрудникам, что были уволены несколько человек, имеющие отношение к распространению письма с критикой Маска. По ее словам, их уволили за то, что они заставили других коллег почувствовать себя некомфортно, поскольку не все подписавшие разделяли содержание письма.

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Фото:Dado Ruvic / Reuters

О письме с жалобой сотрудников SpaceX на публичное поведение Илона Маска ранее сообщило издание The Verge. Авторы обращения считают, что высказывания предпринимателя в Twitter часто «вызывают чувства стыда» и негативно сказываются на репутации компании.

«Как наш генеральный директор и самый видный представитель, Илон считается лицом SpaceX — каждый твит, который отправляет Илон, является де-факто публичным заявлением компании», — цитирует текст письма Reuters.

В письме также упоминаются обвинения в сексуальных домогательствах в адрес Маска со стороны стюардессы. Ей, по данным Business Insider, SpaceX заплатила $250 тыс. за неразглашение и отказ обращаться в суд.

Авторы письма также предлагают руководству компании «быстро и четко отделить себя от личного бренда Илона», взять на себя ответственность за создание комфортных условий работы для всех, а также в равной степени реагировать на все формы неприемлемого поведения в компании.

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