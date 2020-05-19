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Московские таксисты назвали расходы на дезинфекцию машин

В месяц таксист тратит более 7 тыс. руб. для того, чтобы закупить средства дезинфекции салона и индивидуальной защиты. При этом государство не обеспечивает таксистов этими средствами, отметили в профсоюзе
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Ежемесячно таксист должен самостоятельно тратить более 7 тыс. руб. для того, чтобы обеспечить дезинфекцию своего автомобиля, сообщил РБК председатель Московского профсоюза таксистов Николай Кодолов.

По расчетам профсоюза, на эту сумму водитель закупит одноразовые маски (из расчета 3 штуки в день, всего на 3 тыс. руб.), перчатки (из расчета две пары в день, всего около 800 руб.), дезинфицирующие салфетки для обработки поверхностей (более 3,5 тыс. руб.). Такую сумму водитель потратит при условии работы по 8-10 часов в день 20 дней в месяц.

В дополнение к этому некоторые водители устанавливают перегородки между пассажирским и водительским сиденьем, которые обходятся примерно в 2,5-2,8 тыс. руб., а также закупают антисептики для рук.

По словам Кодолова, в Москве и Подмосковье выдано 141 481 разрешение на деятельность по перевозке пассажиров такси, значит суммарно таксисты будут тратить на дезинфекцию салонов и защиту от коронавируса около 1 млрд руб. в месяц.

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Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

«Все это ложится дополнительным финансовым бременем на водителей — государство не обеспечивает таксистов ничем из вышеперечисленного. Да, некоторые агрегаторы и крупные таксопарки раздают маски и перчатки водителям, но все равно этого недостаточно», — пояснил председатель профсоюза.

Он также отметил, что из-за пандемии коронавируса доходы таксистов снизились — по разным оценкам, спрос на поездки в такси упал на 60-80%. Это значит, что и доходы водителей тоже сократились и покупать средства дезинфекции им сложно, отметил Колодов. «Но и игнорировать вопросы, касающиеся безопасности своего здоровья и здоровья пассажиров, водители не готовы», — отметил он. В профсоюзе считают, что государство должно помочь водителям в приобретении средств обеззараживания и средств защиты.

В Москве и Московской области действует режим самоизоляции и пропускной режим, ограничивающие перемещения граждан. Необходимость иметь пропуск при передвижении на транспорте распространяется в том числе на пассажиров такси. Водители при этом должны проверять наличие пропусков у клиентов. Также в обоих регионах запрещено посещать места общественного пользования без масок и перчаток, в том числе пользоваться услугами такси.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Авторы: Владислав Скобелев, Мария Лисицына
Теги: коронавирус, дезинфекция, такси
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