Московские таксисты назвали расходы на дезинфекцию машин

В месяц таксист тратит более 7 тыс. руб. для того, чтобы закупить средства дезинфекции салона и индивидуальной защиты. При этом государство не обеспечивает таксистов этими средствами, отметили в профсоюзе

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Ежемесячно таксист должен самостоятельно тратить более 7 тыс. руб. для того, чтобы обеспечить дезинфекцию своего автомобиля, сообщил РБК председатель Московского профсоюза таксистов Николай Кодолов.

По расчетам профсоюза, на эту сумму водитель закупит одноразовые маски (из расчета 3 штуки в день, всего на 3 тыс. руб.), перчатки (из расчета две пары в день, всего около 800 руб.), дезинфицирующие салфетки для обработки поверхностей (более 3,5 тыс. руб.). Такую сумму водитель потратит при условии работы по 8-10 часов в день 20 дней в месяц.

В дополнение к этому некоторые водители устанавливают перегородки между пассажирским и водительским сиденьем, которые обходятся примерно в 2,5-2,8 тыс. руб., а также закупают антисептики для рук.

По словам Кодолова, в Москве и Подмосковье выдано 141 481 разрешение на деятельность по перевозке пассажиров такси, значит суммарно таксисты будут тратить на дезинфекцию салонов и защиту от коронавируса около 1 млрд руб. в месяц.