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Якобашвили ответил Чубайсу на поговорку о конце нефтяной экономики

По словам Давида Якобашвили, Россия имеет огромнейший потенциал и сейчас ей необходимо главное, что есть в современном мире, — новые идеи и новые подходы
Давид Якобашвили
Давид Якобашвили (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Нефтяной отрасли, которая сейчас является одной из основ экономики мира, рано или поздно придет конец, заявил в интервью телеканалу РБК вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Давид Якобашвили.

«Этот бизнес умирает. Конечно, может быть, мы, мое поколение, не будем свидетелями того, что забудется совершенно нефтянка, но наши дети увидят совершенно другой мир», — сказал Якобашвили, отвечая на вопрос о том, что он думает о словах Чубайса о том, что нефтяная отрасль устаревает. Тот напомнил об «известной ковбойской поговорке»: «Если лошадь сдохла, с нее надо слезать».

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По словам Якобашвили, в мире стремительно развиваются все направления, связанные с электричеством, батареями и так далее, и России в этой ситуации необходимо стремиться к тому, чтобы суметь использовать те возможности, которые были даны ей во время нефтяного изобилия, и заместить их чем-то другим.

«Это важнейшая вещь, которую надо сделать», — сказал вице-президент РСПП, отметив, что самое важное сегодня — это новые идеи, способные перевернуть мир.

«Новые идеи, новые направления, совершенно новые подходы, надо их применять, не останавливаться перед этим, перенимать друг у друга. Конечно, не воровать, но заимствовать», — пояснил Якобашвили.

По его словам, России необходима и новая экономическая политика, снятие существующих до сих пор барьеров — налоговых, административных, судебных и так далее.

«У России есть свои интересы и свои проблемы, которые надо решать. Поднимать экономику, потому что Россия имеет огромнейший потенциал, но не использует его. Россия должна находиться сегодня на более высоком месте по своему ВВП, по своему уровню развития, по доходу на душу населения. И это возможно, никто не скажет, что у нас руки не из того места растут, они растут из нормального места, просто надо дать им применение», — сказал Якобашвили.

Давид Якобашвили вернулся в Россию
Бизнес
Давид Якобашвили

Якобашвили — один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн», которую вместе с партнерами продал PepsiCo в 2011 году. Сейчас он совладелец компании Petrocas, которой принадлежит порт Поти в Грузии, а также сеть более чем из 200 автозаправок в Грузии, Армении, Азербайджане и Казахстане. Бизнесмену также принадлежит «Биоэнергия», владеющая месторождениями торфа в центральной части России.

Эксперты журнала Forbes оценили состояние Якобашвили в $750 млн. В рейтинге 200 богатейших бизнесменов России 2020 года он занял 136-е место.

Автор: Павел Демидович, Евгений Калюков
Теги: Давид Якобашвили
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Бизнес
Давид Якобашвили вернулся в Россию
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