Якобашвили ответил Чубайсу на поговорку о конце нефтяной экономики

По словам Давида Якобашвили, Россия имеет огромнейший потенциал и сейчас ей необходимо главное, что есть в современном мире, — новые идеи и новые подходы

Давид Якобашвили (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Нефтяной отрасли, которая сейчас является одной из основ экономики мира, рано или поздно придет конец, заявил в интервью телеканалу РБК вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Давид Якобашвили.

«Этот бизнес умирает. Конечно, может быть, мы, мое поколение, не будем свидетелями того, что забудется совершенно нефтянка, но наши дети увидят совершенно другой мир», — сказал Якобашвили, отвечая на вопрос о том, что он думает о словах Чубайса о том, что нефтяная отрасль устаревает. Тот напомнил об «известной ковбойской поговорке»: «Если лошадь сдохла, с нее надо слезать».

По словам Якобашвили, в мире стремительно развиваются все направления, связанные с электричеством, батареями и так далее, и России в этой ситуации необходимо стремиться к тому, чтобы суметь использовать те возможности, которые были даны ей во время нефтяного изобилия, и заместить их чем-то другим.

«Это важнейшая вещь, которую надо сделать», — сказал вице-президент РСПП, отметив, что самое важное сегодня — это новые идеи, способные перевернуть мир.