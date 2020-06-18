В России второй день подряд выявили менее 8 тыс. зараженных коронавирусом

Всего с начала пандемии в стране выявили более 561 тыс. заболевших. За последние сутки обнаружили 7790 зараженных. Накануне их число составило 7843

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

За последние сутки в России выявили 7790 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших в стране выросло до 561 тыс. человек.

Накануне суточный прирост составил 7843 зараженных. Это минимальный показатель с 30 апреля, когда вирус подтвердился у 7099 человек.

Число зараженных в столице превысило 210 тыс., в Подмосковье — 52 тыс., в Санкт-Петербурге — 21 тыс.



Скорость распространения коронавируса в России Случаев за сутки Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

За сутки вылечились более 9,6 тыс. человек. Всего в России выздоровели свыше 313 тыс. больных.

С 9 июня в Москве отменили режим самоизоляции, цифровые пропуска и график прогулок. Научный советник правительства Новой Зеландии профессор Майкл Бейкер отмечал, что решение европейских властей и российских снять ограничения, скорее всего, приведет к новой волне зараженных. По его словам, «число инфицированных снова подскочит, а очаги вируса будут разрастаться». Бейкер считает, что многие недооценивают, «насколько низкий процент населения переболел вирусом и насколько оно все еще уязвимо к болезни».