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В России второй день подряд выявили менее 8 тыс. зараженных коронавирусом

Всего с начала пандемии в стране выявили более 561 тыс. заболевших. За последние сутки обнаружили 7790 зараженных. Накануне их число составило 7843
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

За последние сутки в России выявили 7790 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших в стране выросло до 561 тыс. человек.

Накануне суточный прирост составил 7843 зараженных. Это минимальный показатель с 30 апреля, когда вирус подтвердился у 7099 человек.

Число зараженных в столице превысило 210 тыс., в Подмосковье — 52 тыс., в Санкт-Петербурге — 21 тыс.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

За сутки вылечились более 9,6 тыс. человек. Всего в России выздоровели свыше 313 тыс. больных.

С 9 июня в Москве отменили режим самоизоляции, цифровые пропуска и график прогулок. Научный советник правительства Новой Зеландии профессор Майкл Бейкер отмечал, что решение европейских властей и российских снять ограничения, скорее всего, приведет к новой волне зараженных. По его словам, «число инфицированных снова подскочит, а очаги вируса будут разрастаться». Бейкер считает, что многие недооценивают, «насколько низкий процент населения переболел вирусом и насколько оно все еще уязвимо к болезни».

Автор: Гаяна Демурина
Теги: коронавирус, COVID-19
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