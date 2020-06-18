Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 18 июня

Ветеранов перед парадом в Москве отправили на изоляцию, ВОЗ приостановила испытания противомалярийного препарата гидроксихлорохина в качестве лекарства от COVID-19 — главные новости о пандемии в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 553,3 тыс. (7843 за сутки, минимальный показатель с конца апреля). Всего в стране от COVID-19 умерли 7478 человек (194 за прошлые сутки). Выздоровели с начала эпидемии 304,3 тыс. человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <300 0 <500 0 <1000 0 <5000 0 от 5000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

В Москве за сутки от коронавируса умерли 49 человек.

В Роспотребнадзоре рассчитывают, что с началом учебного года, с 1 сентября, школы возобновят работу в очном режиме, сообщила глава ведомства Анна Попова.

Почти 80 ветеранов Великой Отечественной войны, которые будут находиться на Красной площади на трибуне рядом с президентом Владимиром Путиным во время парада Победы, помещены на карантин, пишет Bloomberg. По словам источников издания, они пробудут в изоляции две недели перед парадом.

За два дня до возобновления чемпионата России одна из команд ушла на карантин: у шести футболистов «Ростова» выявлена коронавирусная инфекция.

В России производят 8–10 млн тестов в месяц для полимеразной цепной реакции (ПЦР-диагностики) на коронавирус, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, почти 30 стран мира с февраля получили более 500 тыс. российских тест-систем в качестве помощи.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 8,061 млн человек, более 440,2 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, число зараженных в мире превысило 8,349 млн, из них 448,9 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения <100 0 <1000 0 <100 000 0 <250 000 0 от 250 000 0 Источник: JHU Данные по миру i

Лидером по количеству подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где выявлено почти 2,163 млн зараженных. Бразилия находится на втором месте (955 тыс.), Россия — на третьем, Индия — на четвертом (366,9 тыс.), Великобритания — на пятом (более 300 тыс.).

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: JHU Данные по миру i

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила испытания противомалярийного препарата гидроксихлорохина в качестве лекарства для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19. Такое решение было принято, после того как эксперты пришли к выводу, что препарат может вызвать проблемы с сердцем у некоторых пациентов.

Результаты клинических испытаний стероидного препарата дексаметазон (входит в российский список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов) при лечении коронавирусной инфекции в Великобритании — научный прорыв, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус. Препарат на 30% снижает смертность среди тяжелобольных пациентов, которые подключены к аппаратам ИВЛ.

Правительство Украины поддержало инициативу Минздрава страны о продлении карантина до 31 июля 2020 года. Он будет адаптивным, учитывающим ситуацию в каждом регионе.

У президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса выявили коронавирус, и он будет продолжать работать дистанционно. «В выходные я начал чувствовать некоторый дискомфорт, и сегодня мне поставили диагноз COVID-19», — сообщил Эрнандес в выступлении по телевидению.

Скорость распространения коронавируса в мире Случаев за сутки Источник: JHU Данные по миру i

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