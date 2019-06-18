Вслед за «Эреспалом» в России изымут из аптек еще одно средство от кашля

Вслед за «Эреспалом» в России изымут из аптек еще одно средство от кашля

Речь идет о лекарстве «Сиресп», содержащем фенспирид. Ранее решение об изъятии из продажи коснулось «Эриспала», «Эпистата», «Эриспируса», также содержащих это вещество

Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) объявила (.pdf) об изъятии из обращения очередного лекарства от кашля, содержащим фенспирид, — препарат «Сиресп» (в виде сиропа).

Решение об изъятии «Сирепса» принято производителем — польской компанией «Медана Фарма», о чем надзорный орган проинформировала письмом российская фармацевтическая компания «Акрихин». В ее информационном письме сказано, что лекарство изымается «в связи с неблагоприятным соотношением «польза-риск» при применении данного препарата».

Ведомство поручило территориальным органам Росздравнадзора обеспечить контроль за изъятием из обращения всех серий данного лекарственного препарата.

Росздравнадзор начал изымать из продажи препараты, содержащие фенспирид, в феврале этого года. Среди них оказались «Эриспал» и его аналоги — «Эпистат», «Эриспирус». Решение об изъятии лекарства было принято производителем «Эриспала» французской компанией «Лаборатории Сервье». Поводом для него послужило приостановка Национальным агентством по безопасности лекарственных средств и товаров для здоровья (ANSM) действия регистрационных удостоверений лекарственных препаратов, содержащих фенспирид. Сообщалось, что дополнительные исследовании таких препаратов дали основания предполагать, что они могут вызывать нарушения сердечного ритма.