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Вслед за «Эреспалом» в России изымут из аптек еще одно средство от кашля
Речь идет о лекарстве «Сиресп», содержащем фенспирид. Ранее решение об изъятии из продажи коснулось «Эриспала», «Эпистата», «Эриспируса», также содержащих это вещество
Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) объявила (.pdf) об изъятии из обращения очередного лекарства от кашля, содержащим фенспирид, — препарат «Сиресп» (в виде сиропа).

Решение об изъятии «Сирепса» принято производителем — польской компанией «Медана Фарма», о чем надзорный орган проинформировала письмом российская фармацевтическая компания «Акрихин». В ее информационном письме сказано, что лекарство изымается «в связи с неблагоприятным соотношением «польза-риск» при применении данного препарата».

Ведомство поручило территориальным органам Росздравнадзора обеспечить контроль за изъятием из обращения всех серий данного лекарственного препарата.

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Росздравнадзор начал изымать из продажи препараты, содержащие фенспирид, в феврале этого года. Среди них оказались «Эриспал» и его аналоги — «Эпистат», «Эриспирус». Решение об изъятии лекарства было принято производителем «Эриспала» французской компанией «Лаборатории Сервье». Поводом для него послужило приостановка Национальным агентством по безопасности лекарственных средств и товаров для здоровья (ANSM) действия регистрационных удостоверений лекарственных препаратов, содержащих фенспирид. Сообщалось, что дополнительные исследовании таких препаратов дали основания предполагать, что они могут вызывать нарушения сердечного ритма.

«Доля препарата «Сиресп» в общем объеме рынка препаратов фенспирида в 2018 году не превышала 3,8% в денежном и 4,7% в натуральном выражении.
Поле отзыва с рынка трех ключевых игроков доля «Сиреспа» выросла до 35,5% в денежном выражении и 41% в натуральном выражении по итогам 1 кв. 2019 года, но объем рынка к аналогичному периоду прошлого года сократился примерно в 10 раз как в денежном, так и в натуральном выражении. По факту на рынке еще остается три продукта: «Фенспирид» и «Феспален» компании «Озон», а также «Эладон» («Вертекс»). Но фактически с марта 2019 года данные препараты дистрибьюторам не отгружались. Распродаются остатки», — сообщил РБК директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.

Авторы: Мария Бондаренко, Полина Звездина
Теги: лекарство, Росздравнадзор
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