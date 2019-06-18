Меньше половины россиян заявили о планах детей учиться в вузах

Меньше половины россиян заявили о планах детей учиться в вузах

Работать сразу после выпуска из школы планируют дети 1% россиян. Доля тех, чей ребенок пойдет в учиться в вуз, снизилась на 33%

Фото: Роман Пименов /Интерпресс/ ТАСС

Только 47% опрошенных родителей заявили, что их дети в 2019 году планируют пойти учиться в высшие учебные заведения, следует из исследования сервиса Superjob, передает «РИА Новости».

В 2010 году такой ответ дали 80% респондентов. Доля тех, чьи дети намерены учиться в колледжах и училищах, за девять лет выросла с 8% до более чем 25%.

Согласно нынешнему опросу, 19% родителей утверждают, что их дети еще не определились с планами, 6% затруднились дать ответ. Начать работать сразу после школы собираются дети 1% респондентов.

Опрос Superjob проводился с 20 мая по 12 июня в 299 населенных пунктах, в нем приняли участие 1,5 тыс. родителей, чьи дети заканчивают школу в 2019 году.