Меньше половины россиян заявили о планах детей учиться в вузах

Только 47% опрошенных родителей заявили, что их дети в 2019 году планируют пойти учиться в высшие учебные заведения, следует из исследования сервиса Superjob, передает «РИА Новости».
В 2010 году такой ответ дали 80% респондентов. Доля тех, чьи дети намерены учиться в колледжах и училищах, за девять лет выросла с 8% до более чем 25%.
Согласно нынешнему опросу, 19% родителей утверждают, что их дети еще не определились с планами, 6% затруднились дать ответ. Начать работать сразу после школы собираются дети 1% респондентов.
Опрос Superjob проводился с 20 мая по 12 июня в 299 населенных пунктах, в нем приняли участие 1,5 тыс. родителей, чьи дети заканчивают школу в 2019 году.